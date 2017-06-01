Совместная социальная кампания пива Tiger и WWF

Один из самых популярных пивных брендов в Азии - пиво Tiger и международная общественная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) разработали совместную социальную кампанию, направленную на борьбу с нелегальной торговлей тиграми. Для реализации кампании в сфере digital были привлечены шесть художников со всего мира, которые создали авторские фильтры для специального приложения на смартфоны и другие гаджеты. В этом приложении обычное селфи можно превратить в произведение искусства с помощью разработанных фильтров. Размещая арт-селфи в социальных сетях с хештегом #3890Tigers (такое название получила эта digital-кампания по числу выживших тигров на Земле), каждый пользователь выступает против нелегальной торговли тиграми.

Каждый год в мире убивают более ста тигров, эти животные находятся на грани вымирания.