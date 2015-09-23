Креативная коллаборация BBDO Group и МШК

Студенты Московской школы кино успешно завершили съемки рекламных роликов по брифам от BBDO Moscow и Contrapunto – агентств одного из лучших международных рекламных холдингов BBDO Group. Креативные команды агентств предоставили начинающим специалистам возможность снять реальные работы, которые транслируются на телевизионных каналах и в интернете.

Поставленные перед студентами задачи заключались в работе над созданием социальных роликов для благотворительных фондов «Дети Наши» и «ФОКУС-МЕДИА».

Так, в сентябре 2015 года стартовали показы роликов «Противопоставление» и «Рекрутинг», реализованные командой BBDO Moscow, Благотворительным фондом «Дети наши» и студентами Московской школы кино.

В ролике «Противопоставление» основная идея в том, что подросток – это все еще ребенок, который живет эмоциями, он удерживает в памяти чувства, а не факты. На контрасте образов было показано неопределенное, даже несколько перевернутое восприятие жизни у детей-сирот. Это помогает вызвать у взрослого зрителя эмпатию и естественное желание помочь ребенку: рассказать, научить базовым и простым вещам в жизни.

Необходимо было акцентировать внимание на том, что поддержка наставника существенно снизит риск неблагоприятных исходов в судьбах воспитанников интернатной системы.

Состав творческой группы:

Заказчик: Благотворительный фонд «Дети наши»

Режиссеры: Алексей Смирнов, Сергей Рамз

Звук: Алексей Кортнев

Продакшн: Московская Школа Кино

Креативная команда (BBDO Moscow): Ася Вучетич, Григорий Раковский

Продюсер (BBDO Moscow): Ирина Норузи

В видеоролике «Рекрутинг» известные люди поделились своими сокровенными историями из детства, как родители или близкие люди передавали им знания, умения и привычки, необходимые во взрослой жизни. Жизненный опыт каждого человека составляет особый, уникальный для каждого набор житейских знаний, эмоциональных переживаний. В интервью делается акцент на том, что наставники-волонтеры могут поделиться этим необходимым опытом с детьми. Для кого-то из этих ребят такие душевные разговоры могут стать той психологической поддержкой, при помощи которой они будут в дальнейшем строить свою счастливую жизнь.

Герои роликов призывают людей участвовать в волонтерской программе, став наставниками для детей-сирот. Всего снято 4 ролика (два из них утверждено к использованию) с участием Алексея Кортнева (музыканта), Татьяны Лазаревой (телеведущей), Вячеслава Муругова (продюсера), Эллы Стюарт (председателя совета директоров, главного управляющего директора BBDO Group), Марии Федоровой (главного редактора Glamour), Алексея Моисеева (заместителя министра финансов РФ), Всеволода Коршунова (киноведа, куратор факультета «Современное кино» в МШК) и других.

Состав творческой группы:

Заказчик: Благотворительный фонд «Дети наши»

Режиссеры: Светлана Родина, Юлия Сапонова

Продакшн: Московская Школа Кино

Креативная команда (BBDO Moscow): Ася Вучетич, Григорий Раковский

Продюсер (BBDO Moscow): Артемий Семёнов

«Еще на стадии обсуждения брифов мы вместе с кураторами факультетов и коллегами из агентств приняли решение, что это должны быть социальные ролики, хотя технически мы могли снять любой проект, — комментирует директор Московской Школы Кино Екатерина Черкес-заде. — Мы рады, что студенты смогли сделать ролики, которые принесут пользу, а не просто станут частью их портфолио. Это такой уникальный социальный проект, когда три стороны — агентство, школа и благотворительные фонды — делают одно общее дело».

Производство рекламных роликов — одно из обязательных заданий для студентов режиссерского факультета. Образовательной целью совместного проекта BBDO Group и Московской школы кино было научить студентов работать в четко заданных условиях по конкретному брифу, помочь им освоить специфику работы в рекламной индустрии. Будущие режиссеры прошли все этапы подготовки и производства рекламного контента: от получения брифа и разработки тритментов, до защиты проектов перед клиентами, съемок и постпродакшна. Несмотря на то, что это была своеобразная проба пера, за соблюдением высоких стандартов качества работы четко следили кураторы со стороны школы и креативных агентств.

«Мы всегда рады, когда появляются новые возможности для создания вдохновляющих, важных и полезных проектов. Сотрудничество с Московской школой кино для нас — это интересный опыт, за который мы благодарны и кураторам факультетов Школы, и студентам, проявившим профессионализм, упорство и желание работать на отличный результат. Мы же, в свою очередь, всегда готовы делиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом действительно заинтересован. Тем более, когда речь идет о реализации социально-значимых проектов», — Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group.

Анастасия Вучетич, Creative Group Head BBDO Moscow поделилась: «Мы хотим, чтобы социальной рекламы было больше. Чтобы она была качественно сделана и продумана, чтобы она вдохновляла. То есть попросту работала. Не многие российские режиссеры имеют такой опыт и готовы работать с социальными темами в коммуникации. Дело в том, что такую рекламу делать сложнее, чем коммерческую. Совместный проект МШК и BBDO Group стал для нас прекрасной возможностью объединить креативные силы агентства и молодых режиссеров. Студенты МШК полностью погрузились в процесс создания профессионального рекламного фильма: от защиты режиссерского тритмента до постродакшена. А креативные команды получили возможность увидеть и воплотить разноплановые режиссерские решения своих креативных идей. Это был незабываемый опыт. На протяжении всего проекта нас вдохновляла возможность помочь детям и подросткам. Всех нас это очень мотивировало и удваивало силы».

Также в рамках коллаборации была реализована кампания «Серьезный разговор», под руководством креативной команды Contrapunto и Фонда «ФОКУС-МЕДИА», проектом по сохранению репродуктивного здоровья молодежи «dance4life». Целью кампании было побудить взрослых инициировать разговор о репродуктивном здоровье, обратить внимание родителей на то, что необходимо не только интересоваться успехами своего ребенка в школе, но и не бояться обсуждать серьезные вопросы, которые рано или поздно начинают волновать любого человека.