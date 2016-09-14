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14.09.2016

Котики вытеснили рекламу в лондонском метро

Необычная социальная кампания запущена в лондонском метро на станции Clapham Common: в течение двух недель вместо рекламных постеров пассажиры смогут любоваться фотографиями котиков, которые ищут дом. Изначальная цель проекта состояла в том, чтобы дать людям отдохнуть от рекламного шума и отвлечь внимание общественности на забавные кошачьи мордашки. Затем возникла идея попутно решать проблему бездомных животных. В результате эта кошачья часть проекта Citizens Advertising Takeover Service (CATS) была воспринята лондонцами с большим энтузиазмом. Слоган кампании звучит так: "Друзья и впечатления гораздо более ценны, чем тот хлам, который можно купить». 

рекламный ролик, социальная реклама, социально-ответственный маркетинг, социальный плакат
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
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