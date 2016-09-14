Котики вытеснили рекламу в лондонском метро

Необычная социальная кампания запущена в лондонском метро на станции Clapham Common: в течение двух недель вместо рекламных постеров пассажиры смогут любоваться фотографиями котиков, которые ищут дом. Изначальная цель проекта состояла в том, чтобы дать людям отдохнуть от рекламного шума и отвлечь внимание общественности на забавные кошачьи мордашки. Затем возникла идея попутно решать проблему бездомных животных. В результате эта кошачья часть проекта Citizens Advertising Takeover Service (CATS) была воспринята лондонцами с большим энтузиазмом. Слоган кампании звучит так: "Друзья и впечатления гораздо более ценны, чем тот хлам, который можно купить».