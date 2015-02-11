Duplicate of Мир глазами ребёнка - социальный ролик

Новый социальный ролик Streetartподнимает проблему отказов от детей. Это уже второй проект, разработанный агентством для «Семья детям». Осенью 2014 года в Екатеринбурге и Свердловской области была проведена кампания, посвящённая буллингу (агрессии и травле) в школах.

Некоммерческое партнерство «Семья детям» - благотворительная организация, помогающая детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Уже более 15 лет организация работает для того, чтобы сохранять детей в родных и приёмных семьях, не допускать их попадания в приюты и детские дома.

Сейчас в России около 70 тысяч детей ежегодно становятся отказниками, передаются в интернаты и детские дома. Для маленького человека это всегда страшная драма, психологическая травма, порой ломающая всю его жизнь. Во многих случаях этого можно избежать, обратившись к опытным специалистам и психологам, работающим для того, чтобы таких ситуаций стало меньше.

Благотворительная организация «Семья детям» активно работает не только с неблагополучными или попавшими в трудную ситуацию родителями, но и с усыновителями, опекунами, приёмными родителями. Программа профилактики отказов и поддержки семей-усыновителей действует уже много лет. Проводятся тренинги для родителей, психологические консультации, индивидуальные приёмы. Важно, чтобы люди, которым ещё можно помочь, узнали об этом.

«Нам было важно избежать морализаторства, осуждения, позиции свысока, выдержать верную интонацию. Не заклеймить, а помочь. Работая над проектом, мы обозначили себе целью, чтобы сомневающиеся в своих силах родные и приёмные родители не только задумались о непоправимых последствиях решений, принимаемых в сложной ситуации, в момент слабости. Главное – чтобы они осознали, насколько важны они для ребёнка. И что рядом есть люди, способные помочь им, - и делом, и советом», - говорят создатели ролика.

Ролик транслируется в эфире телеканалов Екатеринбурга и Свердловской области, а также на первом медиафасаде Урало-Сибирского региона компании MAER GROUP.

«Мы считаем, что поднятие остросоциальных тем в сегодняшнем обществе – это дело очень важное и во всех отношениях благое, - комментирует владелец медиахолдинга MAER GROUP Константин Майор. – Вопрос в том, КАК сделать это доходчиво и результативно. У Streetart это получается, в том числе на примере этого прекрасного ролика. Поэтому мы решили поддержать проект размещением на наших медиаресурсах».

Директор благотворительного фонда "Семья детям" - Лариса Бучельникова

Специалист по связям с общественностью - Татьяна Березина

Режиссер - Михаил Колоколов

Компьютерная графика - Михаил Колоколов

Копирайтер - Леонид Вяткин

Арт-директор - Андрей Колоколов

Креативный директор - Александр Пархоменко

Руководитель проекта - Сергей Малахов