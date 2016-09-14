Погружение в величайший роман XX века с помощью Google

В 2016 году в честь 125-летия со Дня Рождения Михаила Булгакова корпорация Google и рекламное агентство SLAVA в рамках литературного интернет-проекта предлагают поклонникам творчества писателя погрузиться в один из величайших его романов - «Мастер и Маргарита».

Напомним, что суть проекта заключается в чтении произведений русской классики в прямом эфире с помощью сервиса Google. Ранее таким образом были прочитаны роман Льва Толстого «Анна Каренина» и рассказы Антона Чехова. Литературный марафон 2014 года даже попал в Книгу рекордов Гинесса за количество привлеченных людей.

В этом году все желающие также смогут принять участие в чтении романа «Мастер и Маргарита» в прямом эфире. Для этого нужно пройти кастинг на сайте. Кроме того, поклонники Булгакова смогут общаться с любимыми персонажами в специальном интерактивном чате.

Ссылка на сайт проекта https://masterimargarita. withgoogle.com/