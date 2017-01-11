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11.01.2017

В Стокгольме запустили кашляющую рекламную кампанию

Курящих людей на улицах шведской столицы удивил и позабавил интерактивный сити-формат: при приближении курильщиков наружный носитель рекламы начинает морщиться и кашлять. С технической точки зрения все объясняется довольно просто: сити-формат оснащен детекторами табачного дыма. После небольшого интерактивного представления на рекламном носителе появляются изображения препаратов, которые могут помочь курящим людям справиться с вредной привычкой. Герой рекламы обращается к зрителям со словами: "Мы - шведская аптека "Сердце". Наша миссия - помочь вам прожить более длинную и здоровую жизнь". "Вот почему я здесь, чтобы помочь вам обрести новые, более здоровые привычки как раз в период Нового года». 

социальная реклама, интерактивные рекламные носители
автор: Егина Елена

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