В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Трансляция лучших роликов со всемирно известного фестиваля «Каннские львы» пройдет в московском «Доме кино» 28 октября. 63 международный фестиваль прошёл в Каннах с 18 по 25 июня. В этом году на суд компетентного жюри было представлено рекордное количество работ - более 43 000. Российские компании добились успехов в 2016 году, в общей сложности российским кредиторам было вручено 9 золотых львов, включая награды в престижных категориях Film и Film Craft. Особено запоминающиеся и достойные работы представили компании Роскосмос («In Space We Trust») и S7 Airlines («Ok Go – upside down & inside out»).

В «Доме кино» москвичей ждет не просто трансляция лучших работ, но настоящее событие с розыгрышами призов, интерактивом, музыкальным оформлением и напитками от партнеров фестиваля. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.