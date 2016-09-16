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16.09.2016

В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Трансляция лучших роликов со всемирно известного фестиваля «Каннские львы» пройдет в московском «Доме кино» 28 октября. 63 международный фестиваль прошёл в Каннах с 18 по 25 июня. В этом году на суд компетентного жюри было представлено рекордное количество работ - более 43 000. Российские компании добились успехов в 2016 году, в общей сложности российским кредиторам было вручено 9 золотых львов, включая награды в престижных категориях Film и Film Craft. Особено запоминающиеся и достойные работы представили компании Роскосмос («In Space We Trust») и S7 Airlines («Ok Go – upside down & inside out»). 

В «Доме кино» москвичей ждет не просто трансляция лучших работ, но настоящее событие с розыгрышами призов, интерактивом, музыкальным оформлением и напитками от партнеров фестиваля. Подробности можно узнать на сайте мероприятия. 

рекламный ролик, Cannes Lions
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

15.06.2016
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