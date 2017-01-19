Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламном ролике-блокбастере

Не секрет, что Супербоул - значительное событие в американской спортивно-культурной жизни, поэтому рекламодатели готовят особенные рекламные кампании, приуроченные к масштабному мероприятию. Конструктор сайтов Wix, например, представил новый рекламный ролик с участием известных актеров - Джейсона Стэйтема и Галь Гадот. Видео снято в жанре блокбастера, а местом действия послужил ресторан премиум-класса. По сюжету спокойный ужин гостей ресторана нарушает появление злоумышленников. Главные герои решительно бросаются в схватку со злодеями, громя ресторан, в то время, как шеф-повар ничего не замечает на кухне, работая с конструктором сайтов. Обнаружив, однако, что ресторан полностью разрушен, этот герой ничуть не огорчается, поскольку сайт для нового предприятия у него уже готов.