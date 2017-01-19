Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Яркий рекламный детектив от модного брендаЯркий рекламный детектив от модного бренда
Серия черно-белых миниатюр для Яндекс.ТаксиСерия черно-белых миниатюр для Яндекс.Такси
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»В октябре в Москве покажут «Каннских львов»
Рекламный ролик бурбона Wild Turkey от Мэтью МакКонахи Рекламный ролик бурбона Wild Turkey от Мэтью МакКонахи
Котики вытеснили рекламу в лондонском метроКотики вытеснили рекламу в лондонском метро
Погружение в величайший роман XX века с помощью Google Погружение в величайший роман XX века с помощью Google

Читайте нас где удобно





19.01.2017

Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламном ролике-блокбастере

Не секрет, что Супербоул - значительное событие в американской спортивно-культурной жизни, поэтому рекламодатели готовят особенные рекламные кампании, приуроченные к масштабному мероприятию. Конструктор сайтов Wix, например, представил новый рекламный ролик с участием известных актеров - Джейсона Стэйтема и Галь Гадот. Видео снято в жанре блокбастера, а местом действия послужил ресторан премиум-класса. По сюжету спокойный ужин гостей ресторана нарушает появление злоумышленников. Главные герои решительно бросаются в схватку со злодеями, громя ресторан, в то время, как шеф-повар ничего не замечает на кухне, работая с конструктором сайтов. Обнаружив, однако, что ресторан полностью разрушен, этот герой ничуть не огорчается, поскольку сайт для нового предприятия у него уже готов. 

рекламный ролик, зарубежная реклама
автор: Егина Елена

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
© Школа рекламиста, 2010-2017 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!