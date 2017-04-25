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25.04.2017 Рекламный ролик регионального фитнес-клуба CLEVER Sport Place

Рекламный ролик регионального фитнес-клуба CLEVER Sport Place

Неожиданно российские креаторы порадовали нас нетипичной рекламой фитнес-клуба без стереотипных кадров. Действие рекламного видео перенесено из традиционных уже обустроенных тренажерных залов на стройку, где только начинает зарождаться спортивный клуб. А вот потренироваться уже можно - бери кирпич и клади, как говорится. Внимательный зритель с легкостью определит все фитнес-направления, которые будут доступны клиентам будущего клуба. Слоган, а точнее даже спортивный призыв в конце видео звучит так: «Наше тело - это универсальный инструмент с неограниченными способностями и абсолютной свободой». Рекламный ролик челябинского фитнес-клуба появился в конце февраля, но мы никак не могли обойти его своим вниманием, внезапно обнаружив на просторах сети. 

 
рекламный ролик, российская реклама
автор: Егина Елена

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