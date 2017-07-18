Имиджевый рекламный ролик для Volkswagen

Рекламное агентство DDB Париж (Франция) разработало новый рекламный ролик Humans («Люди») для автомобильного бренда Volkswagen о людях и их навыке приспосабливаться к окружающей среде. Атмосферное видео завершается философским вопросом: должны ли автомобили поступать так же, как люди? И, судя по рекламе, автомобили Volkswagen уже так поступают: по крайней мере, они становятся все более комфортными и оснащенными по последнему слову техники.