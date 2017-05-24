Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Как KFC использовал критику в инстаграме Как KFC использовал критику в инстаграме
Как заблокированный PornHub обыграли в рекламеКак заблокированный PornHub обыграли в рекламе
Рекламный ролик регионального фитнес-клуба CLEVER Sport PlaceРекламный ролик регионального фитнес-клуба CLEVER Sport Place
McDonald`s конкурирует с хипстерскими кофейнямиMcDonald`s конкурирует с хипстерскими кофейнями
Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламном ролике-блокбастереДжейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламном ролике-блокбастере
Яркий рекламный детектив от модного брендаЯркий рекламный детектив от модного бренда
Читайте нас где удобно




24.05.2017 Как прорекламировать целую страну?

Как прорекламировать целую страну?

Airbnb - это всемирно известный сервис по поиску квартир для краткосрочной аренды на период путешествий. Специалисты из рекламного агентства Forsman&Bodenfors решили обыграть узнаваемый стиль объявлений сайта и предложить пользователям уголки прекрасной северной природы, такие как южный лес или северный утес на высоком берегу. Поскольку земля в Швеции принадлежит государству, туристы могут без всякий затруднений передвигаться по стране с палаткой и останавливаться в любых местах, которые им приглянутся. Тем более, что Швеция славится изумительной природой. 

«Свобода передвижения позволяет каждому быть независимым в условиях шведской природы, гулять или кататься на велосипеде, ходить в походы с палаткой в любые места, исключая частную территорию. Идея свободной природы, доступной каждому, лежит в ДНК любого шведа, но с большой свободой приходит и большая ответственность. Общее правило для проведения времени на природе: «не мешай, не разрушай» - как и в любом другом доме», - прокомментировала рекламную кампанию Дженни Кайзер, менеджер организации «Посетите Швецию».

 
ситуативный маркетинг, рекламный ролик
автор: Егина Елена

21.04.2017
Актуальные тренды e-mail маркетинга 2017

Что нужно знать об e-mail-рассылках в 2017 году?

19.04.2017
Как работать с блогерами в соцсетях?

Как построить эффективное сотрудничество с блогером?

11.04.2017
Что такое agile-маркетинг?

Особенности гибкого маркетинга по сравнению с традиционным маркетинговым планированием.

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.
© Школа рекламиста, 2010-2017 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!