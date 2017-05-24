Как прорекламировать целую страну?

Airbnb - это всемирно известный сервис по поиску квартир для краткосрочной аренды на период путешествий. Специалисты из рекламного агентства Forsman&Bodenfors решили обыграть узнаваемый стиль объявлений сайта и предложить пользователям уголки прекрасной северной природы, такие как южный лес или северный утес на высоком берегу. Поскольку земля в Швеции принадлежит государству, туристы могут без всякий затруднений передвигаться по стране с палаткой и останавливаться в любых местах, которые им приглянутся. Тем более, что Швеция славится изумительной природой.

«Свобода передвижения позволяет каждому быть независимым в условиях шведской природы, гулять или кататься на велосипеде, ходить в походы с палаткой в любые места, исключая частную территорию. Идея свободной природы, доступной каждому, лежит в ДНК любого шведа, но с большой свободой приходит и большая ответственность. Общее правило для проведения времени на природе: «не мешай, не разрушай» - как и в любом другом доме», - прокомментировала рекламную кампанию Дженни Кайзер, менеджер организации «Посетите Швецию».