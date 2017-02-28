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28.02.2017 McDonald`s конкурирует с хипстерскими кофейнями

McDonald`s конкурирует с хипстерскими кофейнями

Лондонское подразделение рекламного агентства Leo Burnett разработало забавный рекламный ролик для британского McDonald`s про дороговизну и нелепость небольших модных кофеен. Главные герои видео то и дело сталкиваются с разными сложностями: то слишком маленькая порция кофе, то слишком дорогая, то непонятная подача, то нет столиков. чтобы спокойно скоротать время за поглощением любимого напитка. Рекламисты высмеяли даже такие моменты как позднее открытие кофеен и слишком длинный пароль от wi-fi. В результате один из сбитых с толку героев ролика приходит в простой и понятный McCafe, где и получает наконец-таки порцию кофе нормального размера и по адекватной цене. 

 
рекламный ролик, зарубежная реклама, McDonalds
автор: Егина Елена

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