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12.11.2014

Агентство Red Pepper сняло ролик специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов

Целевая аудитория ролика – люди, страдающие диабетом. Огромный процент больных впадает в депрессию, боясь признать свой диагноз.

Задачей ролика было донести сообщение о том, что жизнь с диабетом – это прежде всего жизнь.

Мы рассказали о «знакомстве» с болезнью, представив болезнь в образе реального человека и захватив все стадии ее психологического восприятия. Диабет может быть вашим злейшим врагом, но стоит только с ним подружиться – как ваша жизнь вернется в прежнее русло.

Ролик снят специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов
Телефон: (343) 260-89-61

Агентство: Red Pepper
Креативный директор: Данил Голованов, Никита Харисов
Копирайтер: Иван Соснин
Арт-директор: Юлия Узких
Режиссер: Иван Соснин
Оператор: Дмитрий Куренев
Пост-продакшн: Евгений Харченко
Проект менеджер: Ольга Бурлакова
Аккаунт менеджер: Алина Кузнецова
Актеры: Вячеслав Хархота, Олег Солодухин, Анна Чернобровкина

Cоциальная реклама, рекламный ролик, реклама в интернете, рекламный персонаж
автор: Алексей
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24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

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