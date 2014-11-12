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Агентство Red Pepper сняло ролик специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов
Целевая аудитория ролика – люди, страдающие диабетом. Огромный процент больных впадает в депрессию, боясь признать свой диагноз.
Задачей ролика было донести сообщение о том, что жизнь с диабетом – это прежде всего жизнь.
Мы рассказали о «знакомстве» с болезнью, представив болезнь в образе реального человека и захватив все стадии ее психологического восприятия. Диабет может быть вашим злейшим врагом, но стоит только с ним подружиться – как ваша жизнь вернется в прежнее русло.
Ролик снят специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов
Телефон: (343) 260-89-61
Агентство: Red Pepper
Креативный директор: Данил Голованов, Никита Харисов
Копирайтер: Иван Соснин
Арт-директор: Юлия Узких
Режиссер: Иван Соснин
Оператор: Дмитрий Куренев
Пост-продакшн: Евгений Харченко
Проект менеджер: Ольга Бурлакова
Аккаунт менеджер: Алина Кузнецова
Актеры: Вячеслав Хархота, Олег Солодухин, Анна Чернобровкина