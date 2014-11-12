Агентство Red Pepper сняло ролик специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов

Целевая аудитория ролика – люди, страдающие диабетом. Огромный процент больных впадает в депрессию, боясь признать свой диагноз.

Задачей ролика было донести сообщение о том, что жизнь с диабетом – это прежде всего жизнь.

Мы рассказали о «знакомстве» с болезнью, представив болезнь в образе реального человека и захватив все стадии ее психологического восприятия. Диабет может быть вашим злейшим врагом, но стоит только с ним подружиться – как ваша жизнь вернется в прежнее русло.

Ролик снят специально для Свердловского Диабетического Общества Инвалидов

Телефон: (343) 260-89-61



Агентство: Red Pepper

Креативный директор: Данил Голованов, Никита Харисов

Копирайтер: Иван Соснин

Арт-директор: Юлия Узких

Режиссер: Иван Соснин

Оператор: Дмитрий Куренев

Пост-продакшн: Евгений Харченко

Проект менеджер: Ольга Бурлакова

Аккаунт менеджер: Алина Кузнецова

Актеры: Вячеслав Хархота, Олег Солодухин, Анна Чернобровкина