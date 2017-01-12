Яркий рекламный детектив от модного бренда

Второй год подряд бренд модной обуви и аксессуаров Кристиан Лабутен запускает рекламную кампанию, разработанную в жанре детектива. В предыдущем ролике под названием «Кто убил Амазулу?» следователь появляется на месте преступления уже после убийства. В новом ролике трое друзей-модников становятся невольными свидетелями преступления. Но найти злоумышленницу можно будет только по аксессуарам Christian Louboutin.

Рекламный ролик прошлого года.