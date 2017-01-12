Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Серия черно-белых миниатюр для Яндекс.ТаксиСерия черно-белых миниатюр для Яндекс.Такси
Креативные идеи для резюмеКреативные идеи для резюме
Скульптурная рекламаСкульптурная реклама
Слагаемые слоганаСлагаемые слогана
Креативная упаковка с иллюзией поцелуяКреативная упаковка с иллюзией поцелуя
Как прорекламировать велосипедный сезон?Как прорекламировать велосипедный сезон?

Читайте нас где удобно





12.01.2017

Яркий рекламный детектив от модного бренда

Второй год подряд бренд модной обуви и аксессуаров Кристиан Лабутен запускает рекламную кампанию, разработанную в жанре детектива. В предыдущем ролике под названием «Кто убил Амазулу?» следователь появляется на месте преступления уже после убийства. В новом ролике трое друзей-модников становятся невольными свидетелями преступления. Но найти злоумышленницу можно будет только по аксессуарам Christian Louboutin.

Рекламный ролик прошлого года.

креатив, рекламный ролик, зарубежная реклама
автор: Егина Елена

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
© Школа рекламиста, 2010-2017 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!