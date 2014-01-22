Ambient-медиа от компании Nomad Skateboards

Испанский производитель скейтбордов Nomad Skateboards представил эффективную ambient-кампанию для продвижения своего товара со слоганом «Take your city back» («Верни себе город»). В урбанистическом пейзаже появились рампы, замаскированные под окружающую среду и сливающиеся с ней. Кампания направлена на молодых людей, любителей скейтбордов, страдающих от ограничения передвижения по городу на роликовых досках.