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22.01.2014

Ambient-медиа от компании Nomad Skateboards

Испанский производитель скейтбордов Nomad Skateboards представил эффективную ambient-кампанию для продвижения своего товара со слоганом «Take your city back» («Верни себе город»). В урбанистическом пейзаже появились рампы, замаскированные под окружающую среду и сливающиеся с ней. Кампания направлена на молодых людей, любителей скейтбордов, страдающих от ограничения передвижения по городу на роликовых досках.

ambient-реклама, рекламный ролик
автор: Егина Елена
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