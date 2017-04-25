Примечательная эмбиент-реклама для бренда «Л'Этуаль»

Известный бренд «Л’Этуаль» и креативное агентство Possible Group запустили отличную эмбиент-рекламу нового тонального крема Chantilly. Как известно, тональный крем выравнивает неровности кожи, а фасадное освещение визуально сглаживает неровности стен. Именно эта аналогия и пришел в голову копирайтеру из Possible Group Александру Штефанцу. В качестве объекта размещения эмбиент-рекламы было выбрано известное в Москве арт-пространство - дизайн-завод «Флакон». На одной из его кирпичных стен установили тональный флюид Chantilly, мигающий каждые 5 секунд и создавающий при этом контражурное освещение. В результате чисто визуально кирпичная кладка становилась более гладкой (специально разработанная конструкция позволяла контровому свету исходить из крышки тюбика тонального флюида Chantilly).