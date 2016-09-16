«Ambient Media — относящиеся к наружной рекламе средства использования окружающей среды, в которой пребывает целевая аудитория. Понятие «ambient media» возникло в британском жаргоне работников СМИ приблизительно в 2002 г. На сегодняшний день оно является стандартным термином в рекламной отрасли и определяет нетрадиционные, или альтернативные, СМИ». Википедия, свободная энциклопедия.

Альтернативные СМИ, а точнее альтернативные рекламные носители стали необходимы в тот момент, когда традиционная реклама уже полностью растворилась в бесконечном рекламном шуме и донести послание до таргетированной группы стало затруднительно. Ambient Media приспосабливается к окружающей среде и сопровождает ничего неподозревающего потребителя в нетипичных местах, где сложно обойти вниманием рекламное послание. «Несмотря на характер, близкий к наружной рекламе, ambient media отграничиваются от традиционных коммуникативных форм и продвигаются ближе к потребителю — в интимную сферу целевой группы, — разрабатывая новые носители, отличные от классических средств массовой информации в общественных местах». Википедия, свободная энциклопедия.

Что касается стоимости рекламного контакта, то просчитать его в Ambient Media не так просто, поэтому размещая такую рекламу, нужно делать ставку не на количество рекламных контактов, а на их качество. К тому же, есть так называемый эффект Ambient Media — интересная реклама фотографируется потребителями и распространяется по сети как любопытное зрелище, что само по себе является беспрецедентным преимуществом данного вида рекламной коммунакации.

Еще одним важным преимуществом Ambient Media его является относительная дешевизна. Поскольку рекламное послание размещается в совершенно неожиданном месте, непредназначенном для рекламы, его стоимость не идет ни в какое сравнение с наружной, журнальной, телевизионной или радиорекламой. И даже с рекламой в интернете или в кинотеатрах. В то же время Ambient Media позволяет добраться до нишевой аудитории, которая недоступна традиционным рекламным носителям, не говоря уже о том, что современный потребитель старательно и сознательно избегает контактов с ATL-рекламой.

Помимо прочего Ambient Media — это более эмоциональный вид рекламы, обладающий собственным характером, так сказать. Чтобы не быть голословными, рассмотрим несколько удачных примеров подобного размещения.

Первый в нашей подборке знаменитый шведский бренд IKEA, оформляющий остановки и даже целые вагоны метро. Согласитесь, на такой остановке можно приятно провести время.

Второй пример принадлежит компании Denver Water, которая призывает всех экономить воду, используя только необходимый объем. В качестве красноречивого примера — необходимый кусочек лавочки.

Зеленый практически ландшафтный дизайн автомобиля принадлежит компании Sony, перед которой возникла задача компенсировать все углеродные выбросы на территории Австралии. Компания, разумеется, решила призвать к порядку и других загрязняющих окружающую среду производителей.

Реклама службы доставки от компании DHL Express — это вообще блестящий пример выразительности Ambient Media. Автомобиль доставки проедет по собственному маршруту и обязательно привезет еду вовремя.

Анонсирующая кампания, приуроченная к новому фильму про «Супермена», была отличной, жаль, что фильм провалился в прокате. Использование лифтов в Ambient Media — это, кстати, уже традиционный прием.

Компания Duracell представила Ambient Media на территории Малайзии, удачно расположившись возле постоянно двигающего эскалатора.

Подводя итог, нужно отметить, что в настоящее время Ambient Media уже никого не удивляет, но по-прежнему вызывает эмоции при условии грамотного исполнения. Носители Ambient Media смело можно разделить на стандартные, такие как лифты, эскалаторы, биллборды и нестандартные, совершенно новые и неожиданные. Разумеется, преимущество за последними, а вот более подробно классифицировать Ambient Media мы попробуем в следующей статье.