Читайте нас где удобно

Использование злободневных тем в рекламе - один из приемов ситуативного маркетинга. Он позволяет строить рекламные кампании в гуще повседневных событий, тем самым привлекая дополнительное внимание общественности, часть которой не интересуется брендом, но интересуется определенной новостной тематикой. Такой злободневной темой для сервиса поиска дешевых билетов aviasales.ru послужила блокировка ресурса PornHub. В ответ на действия Роскомнадзора предприимчивые креаторы создали свою версию сайта aviasales в стиле PornHub. Остальное сделал вирусный маркетинг.

Напомним, что Роскомнадзор заблокировал крупнейший порносайт в мире PornHub.

Ссылка на промо страницу https://prnhb.aviasales.ru/