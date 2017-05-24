Как KFC использовал критику в инстаграме

Мы живем во времена, когда публично раскритиковать бренд может каждый, используя свои аккаунты в социальных сетях. Такая история произошла с KFC: известная ведущая разместила в своем инстграме фотографию со средним пальцем на фоне вывески бренда, мотивируя это тем, что KFC создает еду исключительно для мужчин. Потому что все названия блюд мужского рода. А где же еда для сильных и независимых женщин? Бренд оперативно отреагировал и запустил голосование в социальной сети Вконтакте на лучшее женское имя для бургера. Теперь в меню сети закусочных можно найти «Ледибургер». Это блюдо с «более утонченным вкусом…для лучшей половины человечества», - так руководство бренда прокомментировало свой маркетинговый ход.