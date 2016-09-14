Креативная реклама
История рекламы
Теория рекламы
История PR
Теория PR
Научные статьи
Блог о рекламе
ВКонтакте
Facebook
Читайте нас где удобно
Rss
Виджет для Яндекса
Twitter
Facebook
Вконтакте
Имя :
E-mail * :
Рассылки :
Основная
Рассылка 2
Реклама дня
16.09.2016
Как заблокированный PornHub обыграли в рекламе
Ситуативный маркетинг в действии.
Новинки креативной рекламы
16.09.2016
Рекламный ролик бурбона Wild Turkey от Мэтью МакКонахи
Мэтью МакКонахи в качестве креативного директора Wild Turkey.
14.09.2016
Что можно озвучить онлайн?
Онлайн сервис записи голосов дикторов для любых проектов.
14.09.2016
Котики вытеснили рекламу в лондонском метро
Как освободить от рекламы городское пространство.
24.10.2016
Как бренды используют Telegram?
Виды продвижения в телеграмм.
17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?
Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.
12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году
Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?
16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»
Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
История рекламы
История бренда Durex
Всемирно известный бренд Durex является одним из самых первых в своей области...
История бренда Puma
Puma и adidas – два крупнейших немецких бренда спортивной обуви и одежды...
Теория рекламы
Ambient Media
Важным преимуществом Ambient Media его является относительная дешевизна.
Визуальный маркетинг с Instagram
«Взрыв визуального маркетинга – один из главных трендов 2012 г...
История PR
Развитие коммерческого PR в США в начале XX
История основания первых профессиональных PR-служб
XX век: PR в сфере государственного управления
О политическом PR властных структур в США и в Великобритании.
Теория PR
Примеры PR-текстов: медиа-, ньюс-, пресс-кит
Что такое информационный кит и чем он отличается от медиа-кита и пресс-кита?
Примеры PR-текстов: статьи
В практике связей с общественностью различают имиджевые статьи, статьи-анонсы...
© Школа рекламиста, 2010-2012 -
О проекте
|
Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!