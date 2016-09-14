Школа рекламиста
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Реклама дня

16.09.2016
Как заблокированный PornHub обыграли в рекламе

Ситуативный маркетинг в действии.

Новинки креативной рекламы

16.09.2016
Рекламный ролик бурбона Wild Turkey от Мэтью МакКонахи

Мэтью МакКонахи в качестве креативного директора Wild Turkey.

14.09.2016
Что можно озвучить онлайн?

Онлайн сервис записи голосов дикторов для любых проектов.

14.09.2016
Котики вытеснили рекламу в лондонском метро

Как освободить от рекламы городское пространство.

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.

История рекламы

История бренда Durex

Всемирно известный бренд Durex является одним из самых первых в своей области...

История бренда Puma

Puma и adidas – два крупнейших немецких бренда спортивной обуви и одежды...

Теория рекламы

Ambient Media

Важным преимуществом Ambient Media его является относительная дешевизна.

Визуальный маркетинг с Instagram

«Взрыв визуального маркетинга – один из главных трендов 2012 г...

История PR

Развитие коммерческого PR в США в начале XX

История основания первых профессиональных PR-служб

XX век: PR в сфере государственного управления

О политическом PR властных структур в США и в Великобритании.

Теория PR

Примеры PR-текстов: медиа-, ньюс-, пресс-кит

Что такое информационный кит и чем он отличается от медиа-кита и пресс-кита?

Примеры PR-текстов: статьи

В практике связей с общественностью различают имиджевые статьи, статьи-анонсы...
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