Как работать с блогерами в соцсетях?

Все чаще бренды отказываются от традиционной рекламы в пользу нативной и все чаще на замену классическому размещению в СМИ приходит сотрудничество с популярными блогерами. Насколько это эффективно, и как выстраивать работу по такому принципу?

Итак, в чем преимущества блогерских публикаций?

Как правило, популярный блогер пользуется авторитетом у своих подписчиков, следовательно его мнению и выбору доверяют. Для своего аккаунта блогер тщательно отбирает материал, поскольку дорожит своей репутацией (по крайней мере, разумный блогер). Следовательно, если товар/услуга его заинтересовали, значит он отнесется к сотрудничеству с должным профессионализмом. Публикация будет уникальной, поскольку блогер напишет (сфотографирует, снимет, расскажет и так далее) материал самостоятельно, придерживаясь своего стиля и преимуществ товара/услуги. Блогеры сами по себе являются лидерами мнений, на которых ориентируются и СМИ и потенциальная целевая аудитория. С хорошим блогером возможно выстроить долгосрочное сотрудничество, которое принесет свои плоды: часто блогеры заинтересованы в совместных творческих проектах, которые на выходе могут оказаться эффектнее и уж точнее эффективнее традиционных рекламных кампаний в СМИ. Поскольку блогеры чаще всего работают с форматом нативной рекламы, индекс вовлеченности целевой аудитории на выходе оказывается высоким. Если предложить блогеру уникальный совместный креативный опыт, он может согласиться посотрудничать бесплатно, но, разумеется, с приятными бонусами от бренда (это могут быть и скидочные/клубные карты, и готовая продукция или спектр услуг).

Сколько стоят такие публикации? Разумеется, единого прайса не существует, но есть понимание стоимости данных услуг в зависимости от количества подписчиков, показателей конверсии и тематичности блога (аккаунта в соцсетях). Значение имеет также лояльность к конкретному бренду, иногда блогеры готовы работать по бартеру, просто потому что сами пользуются товарами/услугами компании. Итак, примерные расценки выглядят так:

До 15к подписчиков - от 1000 до 5000 рублей. От 15к до 30к подписчиков - от 3000 до 10000 рублей. От 30к до 100к подписчиков - от 10000 до 25000 рублей. Более 100к подписчиков - от 25000 рублей. Селебрити - по запросу.

Отдельно можно рассмотреть стоимость размещения на каналах в YouTube (есть два вида размещения - полноценное видео либо интеграция):

Стоимость полного видео, в среднем, такая: .

Более 6 млн подписчиков — 1 800 000 рублей, До 3 млн — 1 000 000 рублей, До 1 млн — 400 000 рублей, От 100 000 до 500 000 — 30000 – 50000 рублей, От 20 000 — 10000 рублей.

Интеграция стоит дешевле, здесь стоимость можно узнать по запросу.

Существует масса подводных камней в казалось бы простой работе с блогерами, рассмотрим некоторые из них на примере инстаграма:

Региональным брендам стоит работать исключительно с региональными блогерами, пусть на фоне знаменитостей их аккаунты и кажутся «непопулярными». На самом деле 10 публикаций в 10 региональных аккаунтах с количеством подписчиков 10-15к принесет больше откликов и продаж, чем 2 публикации у селебрити с аудиторией 500к. Не стоит работать с блогерами, навязчиво предлагающими сотрудничество: на практике их подписчики оказываются накрученными с помощью специальных сервисов, а аудитория фейковых аккаунтов ничего не покупает. Не стоит работать с аккаунтами, посвященными исключительно внешнему виду своих обладательниц. Поскольку такие аккаунты лишены определенной темы, подписчики не станут всерьез воспринимать какие-либо рекомендации, кроме разве что относящихся к индустрии красоты. Вообще к выбору блогеров нужно подходить с большой тщательностью, в этом могут помочь рейтинги и специальные сервисы, например, Livedune. Успех сотрудничества с блогерами на 50% зависит от того, сколько потенциальных клиентов бренда обитает среди подписчиков того или иного популярного аккаунта.

Этапы работы с блогерами:

Как и в любой рекламной кампании, необходимо определить цели и задачи. Описать (письменно и максимально подробно, если готового портрета потребителя нет под рукой) свою целевую аудиторию. Произвести отбор блогеров, основываясь на обзоре популярных хэштэгов, рейтингах и определении круга лидеров мнений. При этом помнить о золотом правиле в отношении количества подписчиков: больше не значит лучше. Накрученные подписчики - это просто фейковые страницы. Необходимо обратить внимание на коэффициент взаимодействия (ER – engagement rate), учитывая количество лайков и комментариев к посту у каждого блогера. Так можно спрогнозировать будущий результат сотрудничества. Планируемая публикация должна органично смотреться в контексте аккаунта выбранного блогера, при этом предпочтение отдается не прямой рекламе, а нативной. Кроме этого нужно помнить о популярных хэштэгах. Этап окончательного согласования в ходе сотрудничества с блогерами так же важен, как и в работе со СМИ. Не стоит им пренебрегать. Стоимость такого размещения будет зависеть от того, доверила ли компания написание поста блогеру или снабдила его уже готовым материалом, который нужно просто адаптировать под конкретный аккаунт (здесь речь идет о традиционных соцсетях).

Если несколько лет назад работать с блогерами было непросто, в силу того, что эта практика еще не была повсеместно распространена, прайсов не существовало в принципе, сами блогеры не набили руку в нативной рекламе и так далее, то теперь есть даже специальные сервисы, позволяющие потенциальным рекламодателям найти подходящих блогеров, заинтересованных в сотрудничестве. Например, insta.ad

И, наконец, эффективное сотрудничество основано не только на своевременном выполнении обязательств каждой из сторон и на профессионализме рекламодателей и блогеров, но так же и на взаимном уважении и лояльности. Блогеру всегда приятно получить бонус в виде того самого товара (или услуги), о которых он пишет. К тому же его опыт потребления продукции впоследствии будет использован им же при написании поста и ответах на вопросы заинтересованной аудитории.