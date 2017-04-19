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Как работать с блогерами в соцсетях?
Все чаще бренды отказываются от традиционной рекламы в пользу нативной и все чаще на замену классическому размещению в СМИ приходит сотрудничество с популярными блогерами. Насколько это эффективно, и как выстраивать работу по такому принципу?
Итак, в чем преимущества блогерских публикаций?
- Как правило, популярный блогер пользуется авторитетом у своих подписчиков, следовательно его мнению и выбору доверяют.
- Для своего аккаунта блогер тщательно отбирает материал, поскольку дорожит своей репутацией (по крайней мере, разумный блогер). Следовательно, если товар/услуга его заинтересовали, значит он отнесется к сотрудничеству с должным профессионализмом.
- Публикация будет уникальной, поскольку блогер напишет (сфотографирует, снимет, расскажет и так далее) материал самостоятельно, придерживаясь своего стиля и преимуществ товара/услуги.
- Блогеры сами по себе являются лидерами мнений, на которых ориентируются и СМИ и потенциальная целевая аудитория.
- С хорошим блогером возможно выстроить долгосрочное сотрудничество, которое принесет свои плоды: часто блогеры заинтересованы в совместных творческих проектах, которые на выходе могут оказаться эффектнее и уж точнее эффективнее традиционных рекламных кампаний в СМИ.
- Поскольку блогеры чаще всего работают с форматом нативной рекламы, индекс вовлеченности целевой аудитории на выходе оказывается высоким.
- Если предложить блогеру уникальный совместный креативный опыт, он может согласиться посотрудничать бесплатно, но, разумеется, с приятными бонусами от бренда (это могут быть и скидочные/клубные карты, и готовая продукция или спектр услуг).
Сколько стоят такие публикации? Разумеется, единого прайса не существует, но есть понимание стоимости данных услуг в зависимости от количества подписчиков, показателей конверсии и тематичности блога (аккаунта в соцсетях). Значение имеет также лояльность к конкретному бренду, иногда блогеры готовы работать по бартеру, просто потому что сами пользуются товарами/услугами компании. Итак, примерные расценки выглядят так:
- До 15к подписчиков - от 1000 до 5000 рублей.
- От 15к до 30к подписчиков - от 3000 до 10000 рублей.
- От 30к до 100к подписчиков - от 10000 до 25000 рублей.
- Более 100к подписчиков - от 25000 рублей.
- Селебрити - по запросу.
Отдельно можно рассмотреть стоимость размещения на каналах в YouTube (есть два вида размещения - полноценное видео либо интеграция):
Стоимость полного видео, в среднем, такая: .
- Более 6 млн подписчиков — 1 800 000 рублей,
- До 3 млн — 1 000 000 рублей,
- До 1 млн — 400 000 рублей,
- От 100 000 до 500 000 — 30000 – 50000 рублей,
- От 20 000 — 10000 рублей.
Интеграция стоит дешевле, здесь стоимость можно узнать по запросу.
Существует масса подводных камней в казалось бы простой работе с блогерами, рассмотрим некоторые из них на примере инстаграма:
- Региональным брендам стоит работать исключительно с региональными блогерами, пусть на фоне знаменитостей их аккаунты и кажутся «непопулярными». На самом деле 10 публикаций в 10 региональных аккаунтах с количеством подписчиков 10-15к принесет больше откликов и продаж, чем 2 публикации у селебрити с аудиторией 500к.
- Не стоит работать с блогерами, навязчиво предлагающими сотрудничество: на практике их подписчики оказываются накрученными с помощью специальных сервисов, а аудитория фейковых аккаунтов ничего не покупает.
- Не стоит работать с аккаунтами, посвященными исключительно внешнему виду своих обладательниц. Поскольку такие аккаунты лишены определенной темы, подписчики не станут всерьез воспринимать какие-либо рекомендации, кроме разве что относящихся к индустрии красоты.
- Вообще к выбору блогеров нужно подходить с большой тщательностью, в этом могут помочь рейтинги и специальные сервисы, например, Livedune. Успех сотрудничества с блогерами на 50% зависит от того, сколько потенциальных клиентов бренда обитает среди подписчиков того или иного популярного аккаунта.
Этапы работы с блогерами:
- Как и в любой рекламной кампании, необходимо определить цели и задачи.
- Описать (письменно и максимально подробно, если готового портрета потребителя нет под рукой) свою целевую аудиторию.
- Произвести отбор блогеров, основываясь на обзоре популярных хэштэгов, рейтингах и определении круга лидеров мнений. При этом помнить о золотом правиле в отношении количества подписчиков: больше не значит лучше. Накрученные подписчики - это просто фейковые страницы.
- Необходимо обратить внимание на коэффициент взаимодействия (ER – engagement rate), учитывая количество лайков и комментариев к посту у каждого блогера. Так можно спрогнозировать будущий результат сотрудничества.
- Планируемая публикация должна органично смотреться в контексте аккаунта выбранного блогера, при этом предпочтение отдается не прямой рекламе, а нативной. Кроме этого нужно помнить о популярных хэштэгах.
- Этап окончательного согласования в ходе сотрудничества с блогерами так же важен, как и в работе со СМИ. Не стоит им пренебрегать.
- Стоимость такого размещения будет зависеть от того, доверила ли компания написание поста блогеру или снабдила его уже готовым материалом, который нужно просто адаптировать под конкретный аккаунт (здесь речь идет о традиционных соцсетях).
Если несколько лет назад работать с блогерами было непросто, в силу того, что эта практика еще не была повсеместно распространена, прайсов не существовало в принципе, сами блогеры не набили руку в нативной рекламе и так далее, то теперь есть даже специальные сервисы, позволяющие потенциальным рекламодателям найти подходящих блогеров, заинтересованных в сотрудничестве. Например, insta.ad
И, наконец, эффективное сотрудничество основано не только на своевременном выполнении обязательств каждой из сторон и на профессионализме рекламодателей и блогеров, но так же и на взаимном уважении и лояльности. Блогеру всегда приятно получить бонус в виде того самого товара (или услуги), о которых он пишет. К тому же его опыт потребления продукции впоследствии будет использован им же при написании поста и ответах на вопросы заинтересованной аудитории.