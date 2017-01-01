Нативная реклама (от английского native advertising) - это естественная реклама, которая мимикрирует под ту площадку, на которой размещается. Другими словами, нативная реклама приобретает форму и характеристики редакционного материала того или иного издания, тем самым не вызывая отторжения у читательской аудитории и избегая эффекта баннерной слепоты.

Разумеется, сильнейшее развитие нативная реклама получила в США в разнообразных изданиях от Buzzfeed до The New York Times. На фоне экономического кризиса и тотального сокращения рекламных бюджетов нативная реклама показала себя не только новым, но и эффективным с точки зрения продаж инструментом. Поэтому неудивительно, что статистические данные говорят о том, что объем нативной рекламы будет только расти. Согласно прогнозу в 2018 году на наивную рекламу будет потрачено почти 9 млрд. долларов, и эти вложения окупятся.

Преимущества нативной рекламы:

Эффективность по сравнению с другими видами рекламы на сайтах (баннеры, рекламные заметки, рекламные статьи). Скорость производства, обусловленная тем, что издания заранее разрабатывают форматы под наивную рекламу и даже готовят законченные решения. Невозможность блокировки в отличие от навязчивых баннеров. Нативная реклама находится в контексте интересов читательской аудитории. Дополнительный трафик за счет полезности и релевантности рекламного материала. Нативная реклама может обладать вирусным эффектом.

Недостатки нативной рекламы:

Невозможность масштабирования. Один материал - под одно издание. Поскольку рынок нативной рекламы находится в стадии формирования, единые стандарты для этого вида рекламы пока отсутствуют. Отсутствие единого понимания стоимости размещения нативной рекламы: на данный момент каждое издание (или сайт) определяет цены на нативную рекламу без оглядки на конкурентов, отсюда частое неадекватное завышение стоимости этой услуги. Если нативная реклама не помечена маркером «партнерский материал» или «рекламный материал», а читатель с налету не разобрался самостоятельно, что он читает не простую редакционную статью, впоследствии он может почувствовать себя обманутым и испытать негативные эмоции по отношению к этому виду рекламы.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Как сделать так, чтобы нативная реклама работала, а не вызывала негативные эмоции у читателя? Универсальных рецептов не существует, но есть несколько общих правил, которых необходимо придерживаться:

Нативная реклама должна быть созвучна редакционному материалу. В идеале партнерский материал должен оставаться в контексте издания, в котором он размещается. Нативная реклама должна быть интересна и полезна читательской аудитории. В ней недопустимо пустопорожнее восхваление бренда или бессмысленное перечисление товаров/услуг. Есть смысл доверять разработку нативной рекламы специалистам той площадки, на которой планируется размещение. Есть смысл изучить предыдущие кейсы издания (или сайта) в области нативной рекламы перед тем, как принять решение, размещаться в нем или нет.

Среди русскоязычных изданий самые успешные кейсы в области нативной рекламы создает «Медуза». Почитайте в качестве примера разбор о том, как относиться к блокировке рекламы в интернете (хорошо это или плохо). https://meduza.io/feature/ 2016/03/28/blokirovka-reklamy- eto-ploho-ili-net

Нативная реклама встречается повсеместно - в изданиях, на сайтах, в социальных сетях, на видеохостингах, в почтовых рассылках и мессенджер-каналах. Вот несколько распространенных жанров нативной рекламы:

Экспертные статьи на самые разные темы: как экономить деньги, как выбрать классический костюм, как самостоятельно отправиться в путешествие и так далее; Подборки лайфхаков, интересных фактов, полезных ресурсов; Инструкции; Инфографика; Игры, тесты; Обзор отзывов лидеров мнений.

Нативная реклама активно используется блогерами в своих аккаунтах, на сегодняшний день это один из самых эффективных способов ненавязчиво рассказать о бренде (обычно представить его широкой аудитории). Подробнее об этом читайте в нашем блоге.