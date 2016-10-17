Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Не секрет, что стремительное развитие технологий и в том числе интернет-технологий меняет облик интернет-маркетинга. Когда-то неплохих результатов в продажах товаров и услуг можно было добиться только с помощью поисковой оптимизации, а первые аккаунты в Инстаграме завоевывали изрядную долю рынка, просто публикуя картинки. К 2016 году ситуация уже значительно изменилась и это только начало. Рассмотрим основные тренды интернет-маркетинга, закрепившиеся к последней четверти 2016 года.

Мессенджеры соревнуются с социальными сетями. Даже более того – мессенджеры уже вытесняют традиционные соцсети, поскольку пользователи, утомленные потоком рекламной и бесполезной информации, уходят в приватное общение. Там их снова поджидают сообщества брендов, но пока эта тенденция охватила только самых продвинутых рекламодателей, остальные же по-прежнему стараются вдохнуть жизнь в надоевшие странички в Вконтакте и Фейсбук. Мессенджеры позволяют обмениваться мгновенными сообщениями, они мобильны и пока не перегружены информацией. С другой стороны, классические сетевые ресурсы хотят зарабатывать деньги на продаже рекламы, поэтому, например, Инстаграм ввел такую опцию как «бизнес-аккаунт», чтобы легче выявлять рекламодателей и подвигать их к размещению прямой рекламы. Поисковые системы теряют долю рынка, потому что пользователи гораздо реже стали обращаться к поисковикам для получения объективной информации о бренде. Гораздо продуктивнее найти независимые отзывы и рейтинги на ресурсах вроде TripAdvisor, познакомиться с последними новостями в аккаунтах бренда в соцсетях или вступить в непосредственное общение через такие мессенджеры как Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger. Кроме того, интернет вещей из фантастических фильмов постепенно перемещается в реальную жизнь (речь о подключенных к сети утюге и кофеварке), и скоро поисковым системам предстоит научиться понимать человеческий язык, отдающий им команды, еще лучше. Иначе придется выйти из игры. Гаджеты, которые пользователь носит на себе (вроде часов или браслетов-шагомеров), уже сейчас оснащены мини-дисплеями. Поэтому рекламодателям придется адаптировать мобильные верстки сайтов под этот формат и стараться донести рекламный посыл до потенциального потребителя, что называется, на бегу. Старшим представителям подрастающего поколения, более известного в кругах социологов как «поколение Z», сейчас уже около 17-18 лет. Это потребители, которые озабочены получением высшего образования, обладают определенным количеством карманных денег либо уже начали работать. То есть решения о покупках они принимают самостоятельно, при этом не просто пользуются интернетом, а скорее живут в нем. Развитие технологий – часть их жизни, поэтому рекламодателям придется тщательно изучить поведение этих потребителей будущего. Видеоконтент популярен как никогда. Каналы в YouTube – это уже нечто традиционное, продвинутые маркетологи активно используют онлайн-трансляции в Periscope и тому подобных приложениях, снимают однодневные видео для Инстаграм («истории Инстаграм»), снимают видео для мессенджеров, пользуются специальными приложениями для съемки и публикации видео вродеVine. С другой стороны, пользователи легче воспринимают видеоролики по сравнению с текстами или даже подкастами. Поэтому влияние видеоконтента будет только расти. Конкуренция в интернет-среде постоянно растет. Если раньше фруктово-овощной лоток продвигался только за счет сарафанного радио, то теперь о каждом утреннем привозе свежей продукции можно написать в инстаграм. Это означает, что сервисам, специализирующимся, скажем, на доставке свежих овощей и фруктов, нужно удвоить усилия и приспособиться к этой новой насыщенной конкурентами среде. Новые сервисы-посредники предлагают пользователям совместное потребление товаров. Если раньше потребители в основном делили туфли, сумки и машины со своими родственниками, то теперь интернет позволяет находить незнакомых людей, договариваться о совместном пользовании и значительно экономить. Совместное потребление предлагает нечто противоположное классической рекламе: у потребителя переизбыток чего-то, и он готов этим делиться с окружающими. А такое поведение и в самом деле позволяет ему чувствовать себя полноценно.