Читайте нас где удобно

Растущая популярность месседжера Telegram среди брендов объясняется несколькими факторами. Во-первых, Telegram - бесплатная платформа, и в ближайшее время процесс монетизации за счет коммерческих каналов вряд ли начнется. Во-вторых, Telegram не подчиняется законам какой-то определенной страны, как, например, Facebook. Наконец, политика конфиденциальности Telegram позволяет пользователям не беспокоиться о защите своих данных. Это касается, в том числе, аккаунтов рекламодателей. Разумеется, аудитория Telegram в России пока еще не так многочисленна по сравнению с мессенджерами WhatsApp и Viber, однако количество каналов брендов в приложении постоянно растет и уже превышает отметку в 10 000. О том, на каком месте в российском рейтинге социальных сетей оказался Telegram, можно почитать в стате "Рейтинги социальных сетей в 2016 году" . А мы рассмотрим основные принципы использования Telegram для рекламодателей.

Для чего нужны Telegram-боты?

Telegram - практически единственный сервис, который позволяет создавать умных ботов, которые запрограммированы на выполнение определенных команд. Например, «Тинькофф Банк» запустил бота для денежных переводов в Telegram.

В чем преимущества использования ботов? Во-первых, боты позволяют поддерживать непрерывную коммуникацию с потребителем, в отличие от комментариев в социальных сетях, которые обрабатываются от нескольких часов до нескольких дней. Во-вторых, боты становятся альтернативой email-рассылке с той лишь разницей, что к боту пользователь обращается за информацией самостоятельно, то есть в итоге получает ответы на вопросы именно тогда, когда эти вопросы возникают. Что, разумеется, увеличивает шансы на «совершение покупки». Например, бот может сделать подборку самых популярных статей (если речь идет о СМИ) или рассказать о последних акциях и предложениях (если речь идет о товарах и услугах), бот может ответить на часто задаваемые вопросы. Следующая важная функция: боты могут проводить опросы. В социальных сетях также есть подобная опция, но если запись с опросом не закреплена, то он будет виден в новостях ленты непродолжительное количество времени, а затем его увидит лишь тот подписчик, который специально заходит в группу сообщества, чтобы прочитать все новости, а таких, как мы знаем, не слишком много. Просто по причине нехватки времени. Но вернемся к преимуществам ботов: они отлично заменяют всплывающие окна (консультанты) на сайте, но от реальных операторов отличаются тем, что не обедают, не болеют и не ходят в отпуск. Иными словами, бот способен отвечать на вопросы пользователей 24/7.





Как рассказать потенциальным потребителям о своем боте? Поскольку приложение Telegram не предоставляет возможности провести промо-акцию и представить аудитории своего бота, приходится пользоваться другими проверенными методами. Можно рассказать о боте на официальных страницах бренда в соцсетях, добавить такую новость в email-рассылку, создать лендинг с возможностью добавления данного бота в свой список контактов.

Чтобы лучше понять, как работают боты, загляните в аккаунт англоязычного бота издания Forbes (@Forbesbot). Этот бот умеет осмысленно отвечать на вопросы пользователей и предлагать материалы по интересующим их темам.

Как использовать каналы в Telegram?

Самое важное преимущество канала в Telegram по сравнению с аккаунтами в традиционных социальных сетях - это возможность оповещать пользователя о новых публикациях. Даже если пользователь отключит push-уведомления, он все равно увидит количество обновлений канала в списке контактов, когда войдет в Telegram. Другими словами, у пользователя появляется возможность посмотреть новости в удобное для него время.

Определить эффективность канала Telegram можно просто по переходам на официальный источник, например, сайт. Если речь идет о микроблоге, то его эффективность может проанализировать Google Analytics при помощи UTM-меток.

Как создавать контент для канала в Telegram? Главное отличие поста в Telegram от поста в сообществах ВК или FB заключается в том, что картинка необязательна. Если в традиционных соцсетях картинка служит для привлечения внимания, то в Telegram пользователь специально заходит на канал бренда, чтобы прочитать новости. Поэтому публикации в Telegram можно разделить на несколько типов: подборки полезных ссылок (тематические статьи, последние акции, ресурсы по теме и пр.), ссылки с подводкой (вступительная микро-заметка и ссылка на материал), видео/подкаст с подводкой, собственно заметка, лонгрид (длинное чтиво), графическая публикация.

А групповые чаты для чего? Групповой чат позволяет поддерживать живое общение вокруг бренда, создавать актуальные темы, привлекать экспертов и лидеров мнений, втягивать в дискуссию потенциальных потребителей. В конечном итоге, такое общение вовлекает пользователей в более тесный контакт с брендом. Как результат - усиление потребительской лояльности.