Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Последние несколько лет рекламодатели планомерно втягиваются в работу в социальных сетях, причем не только в сегменте B2C, но даже и экспериментируют в B2B. Тем временем пользователи выбирают для себя наиболее подходящие площадки, «переезжают» из одной соцсети в другую и даже осваивают новые форматы контента (например, занимаются созданием клипов). Какую же картину мы наблюдаем осенью 2016 года?

Как и в прошлом году, первое место среди социальных сетей по России делят между собой Вконтакте и Одноклассники, на которые приходится 39% и 32% пользовательской аудитории соответственно (по данным опросов). Всемирный гигант Facebook остается пока на третьем месте с 24% аудитории, хотя наблюдаются темпы роста. На четвертом месте (неожиданно) оказался Skype, который даже не причисляется к социальным сетям, но рассматривается как мессенджер. А мессенджеры теперь составляют конкуренцию соцсетям. На пятом месте в российском рейтинге стоит Google+, социальная сеть, которая уже совершенно не котируется и не участвует в зарубежных рейтингах. 6 и 7 места поделили между собой WhatsApp и Viber, на каждое приложение приходится по 15% аудитории, при этом на мировом уровне WhatsApp сильно опережает Viber, его ежемесячная аудитория составляет 1 млрд. человек. На 8 и 9 месте Инстаграм и Твиттер, при этом Твиттер так и не нашел способов монетизировать микро-блог. Завершает 10-ку Facebook Messenger, приложение Facebook для приватного общения.

А что происходит за рубежом? Мессенджеры продолжают отвоевывать аудиторию у традиционных соцсетей, например, WhatsApp и Facebook Messenger увеличили количество пользователей на 400 млн. человек. Из новичков уверенно набирает обороты мессенджер Telegram, его ежемесячная аудитория составляет 100 млн. человек. Интересный феномен среди молодежи - приложение Snapchat, первоначально созданное как фото-приложение, но затем добавившее в свои функции видеосъемку. Сейчас аудитория Snapchat по миру составляет 150 млн. пользователей в день, которые просматривают более 10 млрд. видео в день, а это оставляет позади даже статистику YouTube. Аудитория Snapchat считается одной из самых молодых - от 13 до 22. Еще одна не слишком популярная социальная сеть в России -Tumblr - в этом году увеличила аудиторию на 58% в мировом сообществе. И в заключении стоит упомянуть о новой категории игроков на рынке соцсетей - видеостримерах (проще говоря, онлайн-вещание). Лидирующие позиции здесь занимает приложение Periscope, принадлежащее Твиттер. Его аудитория составляет более 10 млн. пользователей. На втором и третьем месте расположились сервисы Meerkat и Blab. При этом видеотрансляции оказались настолько популярным трендом, что свои специальные приложение под них стали разрабатывать даже такие крупные игроки как Facebook (Facebook Live) или YouTube. Если верить прогнозам,