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12.10.2016

Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Последние несколько лет рекламодатели планомерно втягиваются в работу в социальных сетях, причем не только в сегменте B2C, но даже и экспериментируют в B2B. Тем временем пользователи выбирают для себя наиболее подходящие площадки, «переезжают» из одной соцсети в другую и даже осваивают новые форматы контента (например, занимаются созданием клипов). Какую же картину мы наблюдаем осенью 2016 года? 

Как и в прошлом году, первое место среди социальных сетей по России делят между собой  Вконтакте и Одноклассники, на которые приходится 39% и 32% пользовательской аудитории соответственно (по данным опросов). Всемирный гигант Facebook остается пока на третьем месте с 24% аудитории, хотя наблюдаются темпы роста. На четвертом месте (неожиданно) оказался Skype, который даже не причисляется к социальным сетям, но рассматривается как мессенджер. А мессенджеры теперь составляют конкуренцию соцсетям. На пятом месте в российском рейтинге стоит Google+, социальная сеть, которая уже совершенно не котируется и не участвует в зарубежных рейтингах. 6 и 7 места поделили между собой WhatsApp и Viber, на каждое приложение приходится по 15% аудитории, при этом на мировом уровне WhatsApp сильно опережает Viber, его ежемесячная аудитория составляет 1 млрд. человек. На 8 и 9 месте Инстаграм и Твиттер, при этом Твиттер так и не нашел способов монетизировать микро-блог. Завершает 10-ку Facebook Messenger, приложение Facebook для приватного общения. 

А что происходит за рубежом? Мессенджеры продолжают отвоевывать аудиторию у традиционных соцсетей, например, WhatsApp и Facebook Messenger увеличили количество пользователей на 400 млн. человек. Из новичков уверенно набирает обороты мессенджер Telegram, его ежемесячная аудитория составляет 100 млн. человек. Интересный феномен среди молодежи - приложение Snapchat, первоначально созданное как фото-приложение, но затем добавившее в свои функции видеосъемку. Сейчас аудитория Snapchat по миру составляет 150 млн. пользователей в день, которые просматривают более 10 млрд. видео в день, а это оставляет позади даже статистику YouTube. Аудитория Snapchat считается одной из самых молодых - от 13 до 22. Еще одна не слишком популярная социальная сеть в России -Tumblr - в этом году увеличила аудиторию на 58% в мировом сообществе. И в заключении стоит упомянуть о новой категории игроков на рынке соцсетей - видеостримерах (проще говоря, онлайн-вещание). Лидирующие позиции здесь занимает приложение Periscope, принадлежащее Твиттер. Его аудитория составляет более 10 млн. пользователей. На втором и третьем месте расположились сервисы Meerkat и Blab. При этом видеотрансляции оказались настолько популярным трендом, что свои специальные приложение под них стали разрабатывать даже такие крупные игроки как Facebook  (Facebook Live) или YouTube. Если верить прогнозам, 

социальные сети, Рейтинг
автор: Егина Елена
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