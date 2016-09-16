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16.09.2016

Рекламный ролик бурбона Wild Turkey от Мэтью МакКонахи

Голливудский актер Мэтью МакКонахи, известный зрителям по ролям в «Интерстелларе», «Настоящем детективе», «Далласком клубе покупателей» и многих других фильмах и сериалах, занял пост креативного директора бренда бурбона Wild Turkey в августе 2016 года. А уже в сентябре МакКонахи представил первый рекламный ролик, в котором выступил в качестве режиссера и актера. Концепцию видео разработали рекламное агентство JWT и производственная компания RSA Films, а съемки ролика проходили в Калифорнии. 

«Wild Turkey - бурбон с историей и ценностями. Я хочу рассказать его уникальную историю и собираюсь начать с новой рекламы, которая, я чувствую, сможет показать особый характер этого бренда и представить его так, как никогда раньше», - прокомментировал свое назначение сам актер. 

celebrity marketing, рекламный ролик
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

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