Промо-ролик к новой части «Чужого»

Все, кто уже успели посмотреть новую часть фантастического триллера «Чужой. Завет», среди достоинств фильма особенно отмечают актерскую игру Майкла Фассбендер, вновь исполнившего роль андроида. Поэтому неудивительно, что в рамках рекламной кампании к фильму про андроида Уолтера решили рассказать немного больше: как он появился на свет. Видео снято в жанре фейка, Уолтер показывается в нем как «новейшая инновация в области высоких технологий». Режиссером промо-ролика выступил сын Ридли Скотта - Люк.

Все тот же Люк Скотт несколько лет назад снял промо-видео к фильму «Прометей» под названием «Представляя Дэвида».