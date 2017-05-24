Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Самый большой магазин кириллических шрифтов в РФСамый большой магазин кириллических шрифтов в РФ
Эротические образы в рекламе фруктового пиваЭротические образы в рекламе фруктового пива
Стеклянное видео от CorningСтеклянное видео от Corning
Hot Wheels провели гонки на зданииHot Wheels провели гонки на здании
Психоделическая реклама немецкого театраПсиходелическая реклама немецкого театра
Игра и реальность в рекламе Sony Ericsson Xperia PlayИгра и реальность в рекламе Sony Ericsson Xperia Play
Читайте нас где удобно




24.05.2017 Промо-ролик к новой части «Чужого»

Промо-ролик к новой части «Чужого»

Все, кто уже успели посмотреть новую часть фантастического триллера «Чужой. Завет», среди достоинств фильма особенно отмечают актерскую игру Майкла Фассбендер, вновь исполнившего роль андроида. Поэтому неудивительно, что в рамках рекламной кампании к фильму про андроида Уолтера решили рассказать немного больше: как он появился на свет. Видео снято в жанре фейка, Уолтер показывается в нем как «новейшая инновация в области высоких технологий». Режиссером промо-ролика выступил сын Ридли Скотта - Люк. 

Все тот же Люк Скотт несколько лет назад снял промо-видео к фильму «Прометей» под названием «Представляя Дэвида». 

 
промо-ролик, celebrity marketing
автор: Егина Елена

21.04.2017
Актуальные тренды e-mail маркетинга 2017

Что нужно знать об e-mail-рассылках в 2017 году?

19.04.2017
Как работать с блогерами в соцсетях?

Как построить эффективное сотрудничество с блогером?

11.04.2017
Что такое agile-маркетинг?

Особенности гибкого маркетинга по сравнению с традиционным маркетинговым планированием.

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.
© Школа рекламиста, 2010-2017 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!