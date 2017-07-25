Захватывающий ролик о голосовой помощнице Siri

Для того чтобы продемонстрировать впечатляющий ассортимент функций голосовой помощницы Siri (компания Apple) потребовался 4-минутный хронометраж и актер Дуэйн «Скала» Джонсон, обладающий не менее поразительными способностями (от приготовления пищи до выхода в открытый космос). Согласно рекламной концепции, если на тебя внезапно свалилась куча дел, а ты - Дуэйн «Скала», то без многозадачной Siri тебе не справится. В общем, ролик вполне кинематографичный и местами забавный (он был подготовлен при участии продакшн-компания Seven Bucks Productions). Ну и мы узнали больше о возможностях Siri.