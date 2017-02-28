Calvin Klein и герои «Лунного света»

Провокационный бренд Calvin Klein выбрал лицами весенней рекламной кампании актеров из оскароносного фильма «Лунный свет». Фотограф Вилли Вандерперре создал серию снимков с Махершала Али, Алексом Хиббертом, Эштоном Сандерсом и Треванте Родесом.

Кампания получила название «Revelation» («Откровение»). На сайте модного дома это название прокомментировали таким образом: «Когда ты искренне открываешься другому человеку, это поражает в самое сердце». «Ты становишься старше и думаешь, что уже разобрался, что к чему. Но эти молодые ребята напомнили мне о любопытстве и тяге к знаниями. Они напомнили мне, что это нормально - не знать всего о жизни», - рассказывает о своей работе с другими актерами Махершала Али, обладатель премии «Оскар» за Лучшую мужскую роль второго плана.