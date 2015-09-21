Ведущий производитель кормов для собак PEDIGREE® представил новую глобальную коммуникационную платформу. Креативную концепцию для российского рынка разработало агентство BBDO Moscow.

Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, человек живет в режиме «гонки», ведь столько важных дел нужно успеть. Из-за постоянной усталости мы перестаем получать удовольствие от ежедневных приятных вещей. Вновь научить нас радоваться даже мелочам помогают наши верные друзья – собаки. Независимо от того, какой уголок мира мы называем своим домом, для счастья бывает достаточно лишь виляния хвостом, слюнявого поцелуя или восторженного лая. Сегодня наши пушистые друзья, наконец окажутся в центре внимания: PEDIGREE® запустил новую глобальную кампанию «Feed the good»™ («Тем, кто делает нас лучше»).

Концепция, предложенная креативной командой BBDO Moscow, не только поддерживает глобальную стратегию бренда, но и отвечает особенностям российского рынка. Кампания, получившая название «Тем, кто делает нас лучше», стартует в сентябре 2015 года с запуска диджитал видео под названием «Мальчишки». 20 сентября короткая версия видео появится в эфире федеральных телеканалов.

Действие происходит в обычном дворе — в Москве, в Самаре или в Екатеринбурге — не важно, ведь в каждом российском городе случаются подобные истории. Компания самодовольных школьников уверенно идет по двору, задираясь с другими детьми. Неподалеку прогуливается невысокий худенький мальчик с опущенной головой, парни стремительно направляются к нему. Ребенок поворачивается к хулиганам, но они почему-то замирают в нерешительности. Из-под куртки малыша выглядывает морда милого щенка. Взгляды школьников прикованы к пушистому созданию. Руки «главаря» тянутся к щенку, тот облизывает его пальцы и напряжение между детьми исчезает.

«Мы надеемся, что ролик не оставит равнодушными не только владельцев собак, но и напомнит всем нам о том, что на самом деле важно в жизни: сопереживание, отзывчивость, хорошее отношение к людям вне зависимости от их возраста, пола или социального статуса», — поделился Алексей Федоров, креативный директор BBDO Moscow.

Креативная подача идеи в каждой стране разная — все зависит от актуальных социальных вопросов, которые волнуют людей. Так, например, в США в новом ролике PEDIGREE® собаки помогли людям стать выше расовых предрассудков и предубеждений, бытующих в обществе. В Бразилии создали документальные ролики о двух мужчинах, которым собаки помогли адаптироваться к жизни после выхода из тюрьмы. Преданные питомцы любят своих хозяев независимо от того, какие социальные трудности им пришлось пережить.

Своей новой кампанией PEDIGREE® показывает, какое огромное значение в нашей жизни имеют собаки, делая наш мир лучше. Они любят нас, несмотря ни на что. Они вдохновляют нас быть лучше. Лучше по отношению к себе. Лучше по отношению друг к другу.