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20.02.2015

50 оттенков в рекламе

Назначить премьеру немного скандальной (вспомните старину Ларса фон Триера, когда будете рассуждать о степени скандальности) экранизации эротического романа некой британки Э. Л. Джеймс на 14 февраля — изначально прекрасный маркетинговый ход, особенно если сценаристы решили свести местами драматичный сюжет со сценами жесткого секса к ванильным кононам дамского чтива. Ну да ладно, не об этом речь. А о том, что проворные маркетологи, воспользовавшись шумихой и огромным количеством упоминаний абсолютно от всех возрастных групп на всех возможных интернет-площадках, состряпали довольно сносные рекламные кампании под это дело. Ниже представлена подборка рекламных роликов, так или иначе эксплуатирующих тему 50 оттенков.

Первые два места, конечно же, заняли производители презервативов — им-то сам Огилви велел приурочить новенькие рекламные ходы к провокационной теме. Получилось психологично (у Trojan) и кинемаграфично (у Durex).

На третьем месте компания Audi, которая разместила в фильме product placement, а затем с юмором обратилась к уже избитой теме, создав забавную героиню и камерную лифтовую обстановку.

Неожиданно в компании эротически настроенных рекламодателей оказалась фирма LEGO с концепцией «50 оттенков кубиков».

И, конечно, не обошлось без чайной компании Adagio Teas, представившей «50 оттенков Эрл Грея» и более насыщенный «На 50 оттенков Эрл Грея темнее». Даже в рифму получилось.

Разумеется, мы не стали перебирать все рекламные кампании, при желании вы сможете найти их на просторах интернета. Но мы выражаем восхищение всем, кто среагировал на мимолетный тренд и вызвал ханжеские пересуды вокруг своих брендов.

скандальная реклама, провокационная реклама, Durex, lego, Trojan
автор: Егина Елена
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