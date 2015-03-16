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16.03.2015

Топ-менеджеры разделись в селф-промо

Нью-йоркская команда Mode Design Group решила провести ребрендинг и стать агентством полного цикла Viceroy Creative. И обнажиться в фотосессии- это лучший способ привлечь внимание, посчитали менеджеры.

Все необычное и провокационное привлекает внимание, а для рекламного агентства это как раз то, что нужно. Но также этим жестом они символизировали новое начало, чистый лист. Как утверждают участники фотосессии, у них было достаточно времени для моральной и физической подготовки, они сели на диету, ходили в спортзал, отказались от алкоголя. Ну а доверительные отношения команды сделали съемочный процесс комфортабельным. 

скандальная реклама
автор: Егина Елена
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