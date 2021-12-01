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История любви в рекламе Samsung Galaxy Z Flip3

1.12.2021 История любви в рекламе Samsung Galaxy Z Flip3

1 декабря 2021 года видео набрало уже более 22 млн просмотров.

Комментаторы положительно оценили креатив Samsung, назвав его «трогательным» и «ностальгическим», и особенно подчеркнули удачный выбор музыки — романтический трек The Backstreet Boys — I want it that way. 

Рекламный ролик Holiday opens up with Galaxy («Праздники открываются с Galaxy») рассказывает о том, что гаджеты ждут праздника так же, как и люди, а еще умеют испытывать эмоции и делиться ими со своими «друзьями». 

Видео повествуют о любовной истории Samsung Galaxy Z Flip3 и проходящей мимо девушки. Смартфон демонстрирует чувства с помощью смайликов и эмоджи на экранах других устройств. 

 

 
Samsung, любовные мотивы, рекламный ролик
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