История любви в рекламе Samsung Galaxy Z Flip3

1 декабря 2021 года видео набрало уже более 22 млн просмотров.

Комментаторы положительно оценили креатив Samsung, назвав его «трогательным» и «ностальгическим», и особенно подчеркнули удачный выбор музыки — романтический трек The Backstreet Boys — I want it that way.

Рекламный ролик Holiday opens up with Galaxy («Праздники открываются с Galaxy») рассказывает о том, что гаджеты ждут праздника так же, как и люди, а еще умеют испытывать эмоции и делиться ими со своими «друзьями».

Видео повествуют о любовной истории Samsung Galaxy Z Flip3 и проходящей мимо девушки. Смартфон демонстрирует чувства с помощью смайликов и эмоджи на экранах других устройств.