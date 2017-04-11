Что такое agile-маркетинг?

Agile-маркетинг - метод гибкого планирования маркетинговых стратегий. Этот метод заключается в отказе от классических долгосрочных планов по развитию и расходованию маркетингового бюджета в пользу коротких итераций и возможности внести изменения в стратегию в любой момент (определение из Википедии, свободной энциклопедии).

Итак, agile-маркетинг противопоставляется традиционному стратегическому планированию. Как это выглядит на практике? На практике вместо того, чтобы составлять долгосрочные маркетинговые планы продолжительностью от одного квартала до одного года, приверженцы agile-маркетинга планируют более краткосрочные кампании и акции длительностью от двух недель до месяца. По прохождении каждой такой маркетинговой ступени специалисты проводят экспресс-анализ, выясняя, какие именно маркетинговые инструменты сработали, какие рекламные идеи оказались эффективными и так далее. То есть под каждым коротким этапом проводится жирная итоговая черта с целью скорректировать маркетинговую активность в соответствии с изменяющимися условиями рынка и изменяющимися потребностями и приоритетами целевой аудитории.

Agile-маркетинг, таким образом, - это не метод полного отказа от планирования. Это метод, позволяющий вносить в первоначальные планы своевременные корректировки, метод оперативного реагирования на изменение интересов потребителей, метод принятия быстрых решений. При этом agile-маркетинг вполне соответствует современному состоянию постоянно меняющегося мира. Пока гипотетический ответственный маркетолог проводит уик-енд на дорогостоящем семинаре по эффективному взаимодействию с блогерами в инстаграме, его потенциальные клиенты уже начинают интересоваться видеоблогами в YouTube. Но гибкий маркетинг предусматривает такие повороты в планировании, для этого он и нужен.

Есть некий манифест agile-маркетинга (материал из Википедии, свободной энциклопедии):

1. Аналитика вместо мнений и условностей. Agile-маркетинг — это непрерывное исследование клиента, внедрение нужных изменений и измерение результатов.

2. Сотрудничество, ориентированное на клиента, вместо иерархии. На первом месте — потребности клиента. На их удовлетворение нацелена работа всех отделов и департаментов. Как итог — нет соперничества и внутренних конфликтов.

3. Адаптивные и итерационные кампании вместо объемных и сложных. Сложные и объёмные кампании — классические маркетинговые планы на длительный срок, которые не меняются после утверждения. Минус таких кампаний в том, что, если интересы потребителей меняются, это можно будет учесть только в следующем плане. Адаптивные кампании состоят из коротких циклов, или итераций. Если после проведения очередной итерации выявляется потребность внести изменения в первоначальный план, это можно сделать сразу.

4. Изучение клиентов вместо статического прогнозирования. Маркетинговые исследования проводятся с установленной периодичностью, обычно — раз в год. Полученные данные могут устаревать и становиться неактуальными уже через несколько месяцев. Как итог — неэффективные кампании. Чтобы избежать этого, agile-маркетинг предлагает постоянно изучать клиента и регулярно проводить аналитику.

5. Гибкое планирование вместо жесткого. Agile-маркетинг не отказывается от планирования полностью. Но составленные в его рамках планы предполагают внесение изменений.

6. Реакции на изменения вместо следования плану. Если произошло изменение, его не нужно игнорировать. К изменениям нужно быть готовым, и при их возникновении обязательно вносить корректировки в первоначальный план.

7. Много маленьких экспериментов вместо одного большого. Лучше провести несколько небольших тестирований — их результаты будут актуальнее, чем у глобального исследования, которое проводится в течение длительного времени.

Agile-маркетинг требует ежедневного анализа ситуации на рынке и изучения потребительского поведения. Это означает, что все отделы в компании должны работать на результат, который измеряется удовлетворенностью клиента. Следовательно, нужны постоянные маркетинговые эксперименты, затем тестирование результатов, внесение корректировок и новые эксперименты. А поскольку основой agile-маркетинга являются тесты, то вот несколько важных направлений, которые эти тесты должны охватывать:

1. Позиционирование бренда.

2. Акции, бонусы, программы лояльности.

3. Неохваченные сегменты рынка.

4. Увеличение частоты покупок и среднего чека.

5. Новые линейки товаров.

6. Эффективность рекламных каналов.

Итак, agile-маркетинг основан на своевременной реакции и гибком планировании, а эти две составляющие как нельзя лучше отвечают условиям современного рынка.