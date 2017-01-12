Школа рекламиста

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12.01.2017

Серия черно-белых миниатюр для Яндекс.Такси

Второй год подряд компания Яндекс.Такси снимает рекламные истории о своих пассажирах. На этот раз сюжеты роликов отличаются некоторой меланхоличностью неслучайно: городской перевозчик хочет таким образом добавить реалистичности рекламной картинке, ведь пассажиры такси совсем не всегда радуются или переживают эмоциональный подъем. И порой именно такси становится тем личным пространством, в котором можно быть собой, думать о главном или просто любоваться урбанистическими пейзажами. Диалоги между героями не предусмотрены концепцией рекламной кампании, и осталось не вполне понятно, зачем вставили закадровый текст ведущего, практически полностью дублирующий рекламные надписи. На наш взгляд, совсем без текста рекламные работы смотрелись бы гармоничнее. Ну а по факту у нас «Яндекс.Такси - все по-настоящему». 

креатив, российская реклама, рекламный ролик
автор: Егина Елена

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