Школа рекламиста

Второй год подряд компания Яндекс.Такси снимает рекламные истории о своих пассажирах. На этот раз сюжеты роликов отличаются некоторой меланхоличностью неслучайно: городской перевозчик хочет таким образом добавить реалистичности рекламной картинке, ведь пассажиры такси совсем не всегда радуются или переживают эмоциональный подъем. И порой именно такси становится тем личным пространством, в котором можно быть собой, думать о главном или просто любоваться урбанистическими пейзажами. Диалоги между героями не предусмотрены концепцией рекламной кампании, и осталось не вполне понятно, зачем вставили закадровый текст ведущего, практически полностью дублирующий рекламные надписи. На наш взгляд, совсем без текста рекламные работы смотрелись бы гармоничнее. Ну а по факту у нас «Яндекс.Такси - все по-настоящему».