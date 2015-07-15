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15.07.2015

Starbucks разлил кофе в банки

Крупнейшая мировая сеть кофеен Starbucks выпустила специальную упаковку в виде банок для летней коллекции холодного кофе Cold Brew. Но носить с собой обычные стеклянные банки скучно. Для того, чтобы радовать своих посетителей оригинальностью, модный западный художник Стивен Харрингтон нарисовал на них яркие иллюстрации.

Харрингтон создал дизайн 60-и кружек. На них изображены мультяшки, которые не только поднимают настроение, но и передают всю прелесть жизни солнечного Лос-Анджелеса. Так в каждом уголке мира любители кофе Starbucks могут проникнуться этой атмосферой с холодным напитком в руках.

Starbucks, упаковка для пищевых продуктов, упаковка, тренды в рекламе
автор: Егина Елена
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