Главные мировые и российские тренды

Каждый год диктует свои тренды, под которые брендам необходимо подстраиваться. Зная их, знаешь настроения общества. И работа идет в правильном русле. Агентство Unite облегчило задачи многим компаниям, сгруппировав тренды в один список из 8 пунктов.

Первый тренд- старение. По подсчетам, к 2050 году количество людей за 50 станет больше, чем количество людей до 14. Поэтому станет необходимо провести переориентировку бизнеса.

Второй тренд- знаменитости. Сейчас сотрудничество с знаменитостями может принести больший доход, чем раньше. Знаменитости стали ближе к своим поклонникам, следовательнее, влиятельнее, и все благодаря социальным сетям. Также много селебрити запускают свой собственный бизнесс, создают свои бренды, с которыми приходится считаться.

Ритейл становится вездесущим, а потребители покупают опыт вместе с вещью/услугой. Продавцы приходят к покупателю, становятся частью его повседневной жизни. Игры учат, проникают в музыкальную индустрию, интернет-магазины выходят в оффлайн, торговые сети переходят на режим 24/7.

Быть здоровым тоже стало трендом. Вегетерианство, фруктовые и овощные коктейли, восточные практики- все сейчас находится на пике популярности. Сейчас все обращают много внимания на самочувствие и душевное равновесие.

Растет спрос на ответственность и этичность. Потребители научились оценивать бренды, так что им необходимо становиться более человечными, привлекать аудиторию к созданию общих ценностей, запускать полезные инициативы. При этом не стоит забывать о новых технологиях и, конечно, женщинах, советуют эксперты.

Нестабильная экономическая ситуация в мире повлекла за собой большинство этих трендов. Покупатели стали принимать более рациональные решения,вести жесткий контроль над расходами и предъявлять повышенное требование к качеству и цене товара.

