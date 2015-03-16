Реклама четвертого измерения AUDI

В 21 веке для успешной рекламы продукта недостаточно лишь баннеров и листовок. Нужно больше. Яркое. Запоминающееся. И креативное агентство Instinct(BBDO Russia) и AUDI объединили усилия, чтобы создать именно такую рекламную компанию.

Суть проекта заключалась в том, что в кинотеатре показывался рекламный ролик в формате 4DX. Этот проект можно считать реалистичным тест-драйвом, так как посетители кинотеатра смогли почувствовать порывы ветра, огромную скорость и невероятную динамику автомобиля благодаря подвижным креслам и спецэффектам.