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16.03.2015

Реклама четвертого измерения AUDI

В 21 веке для успешной рекламы продукта недостаточно лишь баннеров и листовок. Нужно больше. Яркое. Запоминающееся. И креативное агентство Instinct(BBDO Russia) и AUDI объединили усилия, чтобы создать именно такую рекламную компанию. 

Суть проекта заключалась в том, что в кинотеатре показывался рекламный ролик в формате 4DX.  Этот проект можно считать реалистичным тест-драйвом, так как посетители кинотеатра смогли почувствовать порывы ветра,  огромную скорость и невероятную динамику автомобиля благодаря подвижным креслам и спецэффектам. 

Audi, реклама автомобилей, Instinct(BBDO Russia)
автор: Егина Елена
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