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Холодный кофе в винных бутылках и пивных банках

17.06.2020 Холодный кофе в винных бутылках и пивных банках

Московская сеть кофеен Cosmic Latte запустила в продажу авторский колд брю, упаковку для него разработало креативное агентство The Clients.

Колд Брю — холодный кофе с высоким содержанием кофеина. Он отлично подходит для трудоголиков, которым нужно много работать и подбадривать себя в течение дня. Поэтому тема трудоголизма послужила отправной точкой для разработки креативной упаковки холодного напитка.

Авторский колд брю решили назвать Workaholic и поместить напиток в винные бутылки и пивные банки с забавными этикетками.

 

The Clients, упаковка, упаковка для пищевых продуктов
автор: Егина Елена
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