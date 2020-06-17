Холодный кофе в винных бутылках и пивных банках

Московская сеть кофеен Cosmic Latte запустила в продажу авторский колд брю, упаковку для него разработало креативное агентство The Clients.

Колд Брю — холодный кофе с высоким содержанием кофеина. Он отлично подходит для трудоголиков, которым нужно много работать и подбадривать себя в течение дня. Поэтому тема трудоголизма послужила отправной точкой для разработки креативной упаковки холодного напитка.

Авторский колд брю решили назвать Workaholic и поместить напиток в винные бутылки и пивные банки с забавными этикетками.