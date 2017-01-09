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9.01.2017

Как рекламируют котиков?

Самодельный вирусный ролик, созданный в стиле телепередач «магазин на диване», сняли владельцы приюта для кошек и собак Furkids (Атланта, США). Главный герой видео радостно и настойчиво предлагает самых разнообразных котиков  - один много спит, другой много ест, третий умеет бегать в колесе, и все они - «самоочищающиеся». А если котик у вас уже есть, вы можете попробовать «новую штуку под названием «собаки». По мнению издания The Independent, вирусный ролик вполне предсказуемо набирает популярность, поскольку недостаток бюджета с лихвой компенсирует креативом. 

юмор в рекламе, реклама с кошками
автор: Егина Елена
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