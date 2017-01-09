Как рекламируют котиков?

Самодельный вирусный ролик, созданный в стиле телепередач «магазин на диване», сняли владельцы приюта для кошек и собак Furkids (Атланта, США). Главный герой видео радостно и настойчиво предлагает самых разнообразных котиков - один много спит, другой много ест, третий умеет бегать в колесе, и все они - «самоочищающиеся». А если котик у вас уже есть, вы можете попробовать «новую штуку под названием «собаки». По мнению издания The Independent, вирусный ролик вполне предсказуемо набирает популярность, поскольку недостаток бюджета с лихвой компенсирует креативом.