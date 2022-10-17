ТОП-5 эффективных способов продвижения Live Stream

Всемирный видеохостинг Ютуб является огромным интернет ресурсом, где ежедневно публикуются десятки тысяч новых материалов. Своим пользователям площадка предлагает расширенный функционал, позволяющий записывать и транслировать видеоконтент в онлайн или офлайн режимах. Онлайн трансляции (стримы) представляют собой отдельную категорию видеоконтента в Ютуб.

Прямая трансляция Ютуб — живое общение блогера со своей аудиторией. С помощью онлайн трансляций автор может наладить связь со своей аудиторией, привлечь целевую аудиторию к своему каналу, товарам или услугам. Стримы также способствуют формированию доверия зрителей, позволяют заработать хороший авторитет в глазах пользователей и получить имидж надежной компании или профессионала своего дела. Но, как оправдать ожидания аудитории и сделать так, чтобы она полюбила ваши живые эфиры? Как привлекать больше зрителей и получать обратную связь от них? В этой статье мы рассмотрим ТОП-5 эффективных способов продвижения YouTube Live Stream. Вы также узнаете, почему продвижению онлайн трансляции стоит уделять так много внимания, и какой это может дать результат.

Зачем нужны прямые трансляции

YouTube Live Stream нужны как авторским блогам, так и каналам компаний или интернет-магазинам. Блогеры используют живое общение чтобы:

в прямом эфире ответить на часто задаваемые вопросы своих подписчиков;

продемонстрировать и обсудить вживую какое-то событие или процесс (спортивный матч, концерт, показ мод, прохождение компьютерной игры);

привлечь зрителей на другие видео на канале;

увеличить количество подписчиков на канале;

получить дополнительный доход в виде донатов.

Владельцы интернет-магазинов выбирают прямые трансляции, чтобы вживую продемонстрировать потенциальным покупателям вид и качество товаров, оперативно ответить на часто задаваемые вопросы, убрать возможные возражения клиентов и убедить их сделать покупку.

Компании и известные бренды ведут стримы, чтобы показать пользователям новые возможности или услуги, рассказать об акциях, конкурсах, достижениях и других успехах компании. С помощью прямых трансляций бренды могут увеличивать количество своих клиентов и получать больше лояльной аудитории для своего бизнеса.

Но, вне зависимости от того, продаете вы товары, раскручиваете бренд или ведете авторский блог, прямые трансляции в Ютуб требуют грамотной подготовки и продвижения. Так как стримы сохраняются на канале вместе с другими видео и могут просматриваться пользователями в оффлайн режиме, то их продвижение нужно выполнять как до запуска прямой трансляции, так и после ее завершения.

Почему нужно продвигать стрим

Казалось бы, у вас качественная аппаратура, хорошо подобранное место съемки и четко подготовлен сценарий стрима, что еще нужно для того чтобы прямая трансляция прошла успешно? Но, представьте, у вас 10 000 подписчиков и цель вашего стрима продажа товаров со своего интернет-магазина. Вы уверены, что все ваши подписчики будут смотреть прямой эфир или что кто-то из них захочет купить ваш товар? Нет, вы не можете знать, сколько человек превратятся из потенциальных клиентов в реальных, поэтому ваша задача привлечь к стриму максимальное количество пользователей. Так вы сможете увеличить число потенциальных покупателей и вероятность покупки.

Стримы авторских блогов также требуют продвижения, чтобы получить больший охват, привлечь новую аудиторию на канал и улучшить позиции канала или отдельных его видео в поиске и рекомендациях.

ТОП-5 способов продвижения стрима

Продвижение стримов Ютуб может выполняться разными способами. Какие-то из них платные, другие — бесплатные. Об эффективности каждого способа можно судить только в том случае, если он опробован на практике. Сегодня мы не будем делить продвижение прямых трансляций на платные или бесплатные, мы поговорим о тех способах, которые могут быть максимально эффективными.

5. Собственный канал

Чтобы проводить прямые трансляции в Ютуб, на канале автора должно быть минимум 1000 подписчиков. Это небольшое число, но эти пользователи уже лояльно относятся к каналу и его автору, поэтому они одними из первых должны узнать о предстоящем стриме. Но, если на вашем канале 10 000 или даже 100 000 подписчиков, то реклама на собственном канале может привлечь немало зрителей на стрим и при этом не требовать никаких финансовых вложений. Чтобы привлекать подписчиков на онлайн трансляции, нужно рассказывать о них в других своих видео. Те пользователи, которые действительно смотрят ваши ролики и им интересна тема вашего стрима, захотят его посмотреть.

Рекламировать прямую трансляцию в своих видео разрешено Ютуб, поэтому вы можете быть уверены в том, что ничего не нарушаете. Вы можете рассказывать о предстоящем стриме своей аудитории в каждом видео, которое выходит до начала стрима, а также продолжать рекламировать стрим по его завершению. И даже лучше, если вы будете упоминать об онлайн эфирах в разных роликах.

4. Социальные сети

Социальные сети являются хорошим источником трафика. Этот способ продвижения стрима может быть как платным, так и бесплатным. Совершенно бесплатно вы можете размещать ссылки на стрим на своих активных страницах в социальных сетях. Оказать помощь в продвижении трансляции могут и друзья или знакомые, которые тоже бесплатно поделятся информацией о предстоящем эфире на своих страницах в социальных сетях.

За деньги можно заказать размещение ссылки на страницах других пользователей. Платное продвижение в социальных сетях возможно с помощью фриланс бирж или других коммерческих сайтов. Заказать репостинг стрима по социальным сетям можно на сайте СММ Банда. Подробно ознакомиться с услугой можно на странице https://smmbanda.com/youtube/prodvizhenie-strimov-youtube-live-stream/reposting-strima-youtube-po-sotssetyam.

3. Реклама у популярных блогеров и на сторонних ресурсах

Реклама у популярных блогеров и на сторонних ресурсах является еще одним эффективным способов продвижения стрима. Популярные блогеры имеют авторитет у своих подписчиков, поэтому их реклама воспринимается аудиторией, как совет хорошего друга, пользователи охотнее переходят на другие каналы и прямые трансляции.

Под сторонними ресурсами понимаются тематические сайты или группы, где также присутствует большое количество читателей. Стоимость рекламы на таких площадках обычно дешевле, чем реклама у блогеров, а эффект может быть одинаковым.

2. СММ сервисы и фриланс биржы

СММ сервисы и фриланс биржи представляют собой коммерческие сайты, где можно заказать нужные услуги в любом количестве и в разном ценовом сегменте. Отличие фриланс бирж от смм сервисов в том, что на первых требуется регистрация, ручное создание заказов и модерация, в вторые не требуют сколько временных затрат и вся работа выполняется в автоматическом режиме. Одним из надежных и проверенных смм сервисов является сайт СММ Банда. Площадка предоставляет широкий ассортимент услуг, от просмотров стримов до лайков и других реакций на прямые трансляции. По желанию можно выбрать одну площадку и воспользоваться ее услугами или сразу несколько, чтобы определить эффективность метода.

1. Официальная реклама Ютуб

Видеохостинг Ютуб делает все возможное для комфорта своих пользователей. На площадке есть возможность заказа официальной рекламы. Официальная реклама означает, что информация о вашем будущем стриме будет автоматически встроена в ролики других авторов. Таким образом вы получите максимальный охват и возможность привлечь целевую аудиторию. Стоимость такой рекламной компании будет дороже, чем других способов, а количество пользователей, которые перейдут к просмотру прямой трансляции, не известно.

Вы можете использовать один из предложенных способов для продвижения стрима или сразу несколько. Если есть возможность, то мы рекомендуем пробовать разные методы продвижения, даже если какой-то метод окажется менее эффективный, то за счет другого вы сможете собрать нужную аудиторию и получить удовольствие от стрима и живого общения со зрителями.