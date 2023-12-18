SEO Стратегии для продвижения в Яндексе и Google

Чтобы сайт оправдывал цель создания — важно добиться хорошей посещаемости. Для этого он должен быть виден пользователям и находиться в топе выдачи поисковиков. Можно ли успешно организовать СЕО продвижение сайтов без привлечения профессионалов?

Безусловно, после прочтения справочников реально осуществлять деятельность 9 специалистов и самостоятельно... Однако скорость увеличения доходов и эффект раскрутки будут совершенно другими.

Часто результатом попыток реализовать самостоятельное повышение рейтинга бывают санкции от ПС и наложение фильтров. Поэтому перед вами гайд (пошаговая инструкция) по СЕО оптимизации и выигрышной стратегии по продвижению сайта в ТОП-10 Google и Яндекс, насколько это возможно разобрать в рамках одной статьи.

Краткий обзор SEO и его важности для бизнеса

Открытие бизнеса и создание собственного веб-ресурса — огромная работа. Однако это всего лишь первый шаг на пути к успеху. Существует немало причин, почему SEO важен для бизнеса. Если остановиться на этом этапе, дело не будет приносить доход, ведь о нем просто никто не узнает. Потенциальные покупатели товаров будут просто уходить к конкурентам, если не найдут того, что им нужно.

Интернет-ресурс, раскруткой которого не занимаются всерьез, не вкладывают в него силы, умения, время, средства: соответственно не привлекает покупателей и не дает ощутимой прибыли. Сейчас век информационных технологий и электронных устройств. Ценная информация плавно просочилась во всемирную сеть, а вместе с тем маркетинг взял на вооружение новые инструменты для развития бизнеса.

Продвижение в веб-пространстве позволит рассказать о компании большей аудитории, а значит привлечет новых посетителей. При грамотной профессиональной работе сайт выйдет в ТОП по поисковым запросам, что в разы повысит охваты и увеличит трафик. Результат очевиден: фирма обгонит конкурентов, ведь завоюет доверие большего числа клиентов.

Продуманный план действий обязательно приведет успеху, но совсем не так быстро, как хочется. Обычно требуется не меньше 2-3 месяцев ежедневного мониторинга конкуренции, постоянного взаимодействия с целевой аудиторией и тщательного анализа. Рост зависит от изначального состояния сайта, его размера, бюджета заказчика, специалиста. Впоследствии применяются «поддерживающие меры», такие как обновление контента и т. п.

Услуги по SEO продвижению

Разработка SEO-оптимизированного сайта с нуля. Чаще всего, создавать веб-ресурс с учетом современных тенденций юзабилити и пожеланий заказчика — это наилучший вариант. Он исключает исправление многочисленных ошибок, энергозатратные доработки, потерю драгоценного времени. Оптимальное решение — сразу идти правильным путем и заказать успешный готовый сайт. Это экономия сил, денег и времени.

Полный аудит функционирующего сайта по чек-листу. Когда мы проводим тщательную проверку точек роста для развития бизнеса, а также расставляем задачи по степени приоритетности — это существенно сказывается на эффективном ранжировании в поисковых системах.

Настройка и ведение контекстной рекламы. Необходим анализ как аудитории, так и конкурентов. Подготовим продуманную стратегию для продающих текстов, чтобы достигать намеченных целей. Создадим или улучшим рекламные объявления, исследуем ключевые слова.

Сбор семантического ядра. Чтобы повысить количество трафика, необходимо собрать полное СЯ. Однако согласно современным тенденциям ПС, мы не перенасыщаем текст ключевыми словами.

Продвигаем сайты. У нас комплексный подход к улучшению видимости сайта для поисковых систем, таких как Яндекс и Google. Основная задача — вывести сайт в топ, привлечь больше лидов, повысить конверсию посетителя в покупателя.

Техническая поддержка. Специалисты нашей компании окажут помощь в устранении сбоев и ошибок на сайте. Это позволит сделать эффективнее производительность веб-ресурса и обеспечить посетителям максимальное удобство, чтоб снизить количество отказов.

План продвижения компании или личного бренда (SERM, ORM). Создаем привлекательный имидж личности, а также репутацию фирмы, устраняя прошлый негатив. Работаем с соцсетями, отзывами, картами, чтобы завоевать доверие клиентов.

Многоуровневые схемы. Особый подход, чтобы продвинуть сайт на высокие позиции в поисковой выдаче. Большой список кейсов c превосходными результатами.

Сопровождение проекта. Работаем как консалтинговое агентство. Помогаем команде заказчика достичь наибольшей эффективности.

В нашей компетенции:

web-аналитика;

дизайн;

контент;

контекстная реклама (настройка Яндекс Директ);

разработка;

оптимизация в сфере SEO.

Компания повышает доходность при помощи комплекса специальных мероприятий по SEO-продвижению или грамотной разработке сайта.

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Методы и стратегии SEO

Ключевые моменты управления SEO (SEM, менеджмент) в том, чтобы сделать организацию более заметной на страницах поиска и привлечь пользователей на сайт. SEM делится на версии: SEA и SEO. Поисковая реклама и оптимизация выполняют общую задачу хоть и немного по-разному.

Выбор домена и хостинга

Если сайта еще нет, потребуется регистрация домена. Когда появился новый веб-ресурс, нужно выбрать хостинг для размещения и хранения файлов. Перед регистрацией полезно проверить репутацию доменного имени, узнать дату создания.

В последнее время актуально пользоваться услугами сервисов России во избежание блокировки иностранными поставщиками.

Аналитика

Для продвижения первым делом после запуска, необходимо добавить ресурс в Google и Яндекс поиск. Затем настроить сервисы сбора статистики посещаемости сайта.

Наиболее распространенные:

Яндекс Метрика;

Google Analytics.

Независимо от тематики сайта и цели его продвижения, требуется выполнить два обязательных действия:

подключить счетчики в вышеуказанных сервисах или Hotlog, Liveinternet, Openstat;

зарегистрироваться в Search Console от Google, а также в Яндекс Вебмастере.

Поведенческие факторы

Чтобы проанализировать поведение пользователя на сайте, — его взаимодействие с элементами навигации, клики на ссылки, длительность пребывания, глубину просмотра, целевые переходы, — достаточно заглянуть в метрики поисковиков.

Отказы и выходы — не одно и то же. Хорошее понимание и оптимизация поведенческих факторов способствует существенному продвижению интернет-ресурса. Рассмотрим подробнее.

Адаптивность и дружественность к мобильным устройствам

Это означает, что загрузка страниц на разных гаджетах происходит качественно и быстро, корректное отображение контента (картинок), отсутствует горизонтальная прокрутка. Ведь все больше пользователей выходят в интернет не со стационарных компьютеров, а онлайн с мобильных устройств, например, телефонов.

Юзабилити (клиент всегда прав)

При разработке сайта и его оптимизации нельзя забывать, что веб-ресурс создается для пользователя и от его удобства зависит успех.

Поэтому:

ориентироваться на хорошем сайте должно быть предельно просто;

кнопки навигации размещают удобно;

качественную полную информацию без грубых ошибок, (иначе хочется уйти);

структура сайта легко воспринимается, она интуитивно понятна.

Быстрый уход со страниц сайта показывает, что ресурс неудобен, не слишком интересен, либо навязчиво предлагается не то, что нужно на самом деле. Лучше не использовать резко всплывающие рекламные блоки, мешающие просмотру страни

Индексация

Вот некоторые рекомендации по повышению позиций сайта в каталоге ПС:

1. В Яндексе и Гугле должно быть проиндексировано одинаковое количество страниц.

2. Недопустимо выявление браузерами копий сайта.

3. Плохо, если индексация поисковых систем обнаружит дубли страниц.

Технические проблемы

Нужно обязательно проверять сайт на наличие страницы 404, в случае, если браузер обнаружит наличие подобных ссылок в сквозном блоке, то генерирует множество ошибок. Битый Url или потерянная страница очень отвлекают поискового робота от быстрой индексации.

Частично данная информация отображена в вебмастерах браузеров Гугл и Яндекс, более глубокий анализ бесплатно не провести, для этого существуют дополнительные платные инструменты NetPeakSpider или ScreamingFrogSEOSpider.

Несколько пунктов, которым нужно уделить особое внимание:

1. У изображений обязательно должны быть alt и title.

2. Не стоит забывать о микроразметке: в сниппет подтягивается полезная конкретная информация.

3. Предпочтительнее настроить человеку понятные ссылки (ЧПУ).

4. Код рекомендуется почистить или изначально писать опытному программисту.

5. Настройка http-протокола. Для этого необходим SSL-сертификат, который подтверждает конфиденциальность данных пользователя и сайта.

Полезно разобраться и понять алгоритмы работы поисковиков. Им нужно просмотреть содержимое страниц вашего сайта, определить релевантность и оценить соответствие материала тому, что указал пользователь.

Указанные выше проблемы обнаруживает незаменимый сервис Яндекс Вебмастер, попутно он ищет дубли заголовков и тегов, потому что они сильно замедляют процесс продвижения.

Прежде, чем удалять «мусор», полезно провести аудит, чтобы вместо улучшения показателей SEO, наоборот, их не ухудшить и не принести вреда. Можно не видеть смысла в существовании страниц, которые приносят трафик только в определенное время года. Это «сезонные цветы», их необходимо беречь, ведь их эффективность «растет» в четко определенный сезон.

Содержимое заголовка

Важно проработать метатеги title и description (описание), чтоб правильно формировались сниппеты. Заголовок должен содержать ценную информацию о регионе, например, «заказать в городе Москва».

Скорость загрузки

Владельцы сайтов знают, что от этого параметра напрямую зависит ранжирование и длительность пребывания посетителя на страницах, глубина просмотра. Например, если пользователь устанет ждать, то снова откроет браузер, чтобы более быстрый ресурс смог дать ответы на все его запросы.

Анализ ниши и конкуренции

Хороший метод продвижения — смотреть, как делают лидеры и пользоваться их наработками. Рекомендуется обратить внимание на следующее:

кто составляет вам конкуренцию, сколько главных соперников;

какие позиции у их сайтов;

где они берут источники трафика;

каковы факторы ранжирования (разбираем релевантные ключевым запросам страницы).

Если собрать достаточное количество данных в процессе аналитики, то кампания по SEO продвижению окажется намного успешнее.

Сбор семантического ядра

Представляет из себя базовый набор ключевых слов или фраз, которые помогают найти сайт, за счет которых в основном идет его продвижение. Подобрать СЯ можно вручную, однако это настолько долго и сложно, что нет никакого смысла делать именно так. Гораздо разумнее воспользоваться платной программой. Ее название Keycollector.

С другой стороны, на WordPress есть специальные SEO-оптимизированные шаблоны. Когда таблица поисковых запросов составлена, нужно определить, какие слова не подходят по смыслу или не соответствуют реальным условиям. Затем требуется их сгруппировать и использовать в нужном типе вхождений. Этот процесс — отдельная тема.

Кластеризация

Группировка связанных между собой запросов пользователей, которая помогает поисковым системам определять, какие документы наиболее релевантны для конкретного случая. Это определяет общие посадочные страницы в верхушке поисковой выдачи, позволяет составлять структуру сайта, наполнять его.

SEO-структура

Иерархическая структура сайта почти готова. Однако чтобы попасть в 3 клика пользователя, за которые он должен найти нужную ему информацию, следует хорошо продумать навигацию.

Для этого важно представить, как поисковик обрабатывает сайт: заходит на главную страницу, затем ищет ссылки, ведущие на уровень ниже, переходит по ним и начинает искать подкатегорию еще ниже. Вот почему основную массу контента делят на категории или карточки товаров. Этот способ продвижения помогает определить самые популярные темы среди пользователей.

Кроме этого, важно правильно разместить материал, чтобы вся информация умещалась не в один слишком большой раздел, а в один родительский входили несколько дочерних подразделов.

SEO-копирайтинг

При разработке контент-маркетинга немаловажной остается роль автора. Базовые принципы SEO подразумевают использование определенного количества вхождений высокочастотных ключевых слов, которые отвечают интересам широкой аудитории. Опубликованные статьи с низкочастотными запросами должны ссылаться на страницы с наиболее частотными ключами или средним показателем.

Внутренняя оптимизация

Чтобы привести внутренние показатели сайта в должный вид и соответствие канонам поисковых систем, можно использовать два файла:

1. Подготовить файл robots.txt можно от руки, но эффективнее и быстрее воспользоваться либо сервисом sitespy. ru, либо соответствующим модулем CMS, где формирование «роботс» происходит автоматически. Это инструкция, адресованная поисковику, какие страницы индексировать.

2. Еще один файл в корне сайта, которому необходимо уделить внимание — Sitemap в формате xml. Это карта веб-ресурса и второй помощник поискового робота. Не должно быть страниц, возвращающих неправильный адрес.

Внутренняя перелинковка — грамотный инструмент перевода посетителя с информационных страниц на целевые. Проще говоря, это ссылки внутри сайта.

Как компания подходит к стратегии контент-маркетинга

Интернет-маркетинг (SMM)— это комплекс мероприятий, направленных на привлечение и удержание клиентов в сети Интернет. В него включены следующие инструменты, методы:

поисковая оптимизация;

контекстная реклама;

соцсети (Вконтакте, Twitter, Linkedln);

мессенджеры (Whatsapp, Telegram)

email-маркетинг (рассылки электронных писем).

Стратегия интернет-маркетинга разрабатывается с учетом целей, принципов компании, согласно ее политике. Специалисты пользуются такими способами, как определение ключевых каналов продвижения, разработка контент-стратегии, анализ эффективности рекламных кампаний, эксклюзивный подбор стиля от веб-дизайнера и множество других идей.

Весь ряд мероприятий будет работать вместе для достижения задач компании. Текстовая оптимизация для интернет-магазинов, крупных сайтов, лендингов отличается от предназначенной для продвижения информационных веб-ресурсов.

Ссылки

Наращивать ссылочную массу нужно осторожно.

Ссылки бывают:

естественные:

партнерские;

с указанием источника;

линки с форумов;

ссылки с агрегаторов;

покупные:

арендные;

вечные.

Многие площадки предлагают купить ссылки. Важно, чтобы доноры имели хорошую репутацию, высокие позиции и похожую тематику.

Итак, кто ваши соседи по ссылке? Правила работы поисковиков постоянно меняются, усложняются, совершенствуются. Теперь роботы оценивают не только количество, но и естественность обратных ссылок.

Коммерческие факторы

Проработка следующих аспектов, которые точно влияют на позицию сайта в результатах поиска и его привлекательность для пользователей ускорят продвижение веб-ресурса:

1. Качество и количество услуг, каталог.

2. Удобство использования контактов — телефона, адреса, электронной почты, обратной связи (чтобы быстро и бесплатно связаться с менеджером), чат-ботов.

3. Наличие отзывов и рейтингов от клиентов.

4. Возможность быстро оставить заявку.

5. Способы оплаты и доставки товаров или услуг.

6. Информация о компании: история, миссия, ценности.

7. Наличие сертификатов и наград, свидетельствующих о качестве.

8. Регулярное обновление полезного уникального контента.

Аналитика и отчетность являются рабочими инструментами, определяющими, какие каналы наиболее эффективны, а какие требуют доработки. Отчеты помогают отслеживать выполнение задач и достижение целей, а также анализировать результаты проделанной работы.

Есть отдельный показатель эффективности: мы считаем KPI SEO = трафик за 1 месяц/количество публикаций.

Продвижение сайта в выдаче поисковых систем — каковы успехи за 3 месяца?

50% - повышение естественного трафика клиентов.

30% - увеличение и рост конверсии сайтов заказчика.

Почему нас выбирают

Увеличение доходности бизнеса, благодаря продающим способностям сайта. Мы повышаем конвертацию посетителей в довольных клиентов, поэтому начинаем продвижение с раскрытия потенциала вашего веб-ресурса.

100+ успешных проектов. За 10 лет работы компании больше 100 заказчиков повысили процент продаж, улучшили качество ресурса, значительно усилили узнаваемость сайта в сети.

Вами будет заниматься профессионал. Чтобы ответить на любой интересующий вас вопрос, к вам будет прикреплен персональный помощник и консультант по SEO-продвижению.

Статьи, созданные для пользы людей. Уникальные тексты с органично и равномерно распределенными ключами, стремительно вознесут ваш сайт на вершину поисковой выдачи. Копирайтеры из нашей команды напишут уникальный контент на основе преимуществ вашего бизнеса или тонкостей производства.

Гарантированный результат. Мы предоставляем финансовые гарантии, потому что уверены в эффективности своих стратегий. А стоимость услуг прямо пропорциональна успешности.

10 лет опыта для вашего успеха. Мы среди лидеров сферы SEO-продвижения. Наша команда старается добиться успеха для вас.

Будущее SEO и роль компании

SEO не будет останавливаться в развитии и адаптации к новым технологиям, тенденциям. Роль компании — в постоянном анализе и усовершенствовании своих стратегий, применении новых технологий, подходов. Мы в постоянном анализе и мониторинге собственной деятельности, чтобы правильно выстраивать работу в отделе SEO.

Поисковые системы все время внедряют что-то новое. Читайте на нашем сайте, какие методы SEO-продвижения актуальны, а какими уже не стоит пользоваться в текущем и следующем (2023-2024) годах.

Один из основных современных трендов — тематическая авторитетность. Также сейчас набирают популярность различные картинки или видео в вертикальном формате. За этим будущее.

Что вы в результате получите

Рост аудитории

Доверие к поисковой выдаче намного выше, чем к рекламным текстам — вас найдут именно потенциальные клиенты.

Рост продаж

Продвижение сайта — это не только привлечение посетителей, но и преобразование их в покупателей при помощи юзабилити.

Стабильность продаж

Раскрутка бизнеса «под ключ» — работа на долговременную перспективу, ведь получать естественный трафик вы будете еще долго после окончания действия договора, позитивные изменения невозможно выключить.

Узнаваемость вашего бренда

Ваш сайт или бренд обретает устойчивую популярность, ведь его репутация и имидж возрастает благодаря высоким позициям в поиске и доверию пользователей.

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