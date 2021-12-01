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Как создать прототип сайта

1.12.2021 Как создать прототип сайта

В интернете существуют различные варианты сайтов: одностраничные визитки, рекламные лендинги, корпоративные ресурсы, интернет-магазины, огромные маркетплейсы и многое другое. 

Сложнее всего разрабатывать крупные сайты, на которых продаются товары: нужно подключить интернет-эквайринг и внутреннюю базу данных, чтобы покупатели видели актуальные товары и могли их дистанционно оплатить. 

Разработка сайта — сложная комплексная работа, которая начинается с создания прототипа сайта. Его также часто называют макетом. Такой прототип содержит визуальную информацию — заказчик может наглядно увидеть, как будет выглядеть будущий сайт. Еще в прототипе указывают функционал: например, там отображаются слайдеры, кнопки, баннеры и другие функциональные элементы. 

Прототипы сайта рисуют в специальных программах, после чего отправляют на согласование заказчику. После одобрения макета начинается второй этап разработки. Он может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сложности сайта. При этом не всегда важен объем: иногда сделать толковый лендинг — это тоже длительный процесс с кучей согласований. 

https://okocrm.com/blog/prototip-sajta/

 
веб-сайты, партнерский материал
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