Как создать прототип сайта

В интернете существуют различные варианты сайтов: одностраничные визитки, рекламные лендинги, корпоративные ресурсы, интернет-магазины, огромные маркетплейсы и многое другое.

Сложнее всего разрабатывать крупные сайты, на которых продаются товары: нужно подключить интернет-эквайринг и внутреннюю базу данных, чтобы покупатели видели актуальные товары и могли их дистанционно оплатить.

Разработка сайта — сложная комплексная работа, которая начинается с создания прототипа сайта. Его также часто называют макетом. Такой прототип содержит визуальную информацию — заказчик может наглядно увидеть, как будет выглядеть будущий сайт. Еще в прототипе указывают функционал: например, там отображаются слайдеры, кнопки, баннеры и другие функциональные элементы.

Прототипы сайта рисуют в специальных программах, после чего отправляют на согласование заказчику. После одобрения макета начинается второй этап разработки. Он может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сложности сайта. При этом не всегда важен объем: иногда сделать толковый лендинг — это тоже длительный процесс с кучей согласований.

https://okocrm.com/blog/prototip-sajta/