Influence-маркетинг: что это и кому он нужен

Influence-маркетинг стал новой ступенью в рекламном бизнесе. Он помогает делать продукцию ближе к потребителю, ведь о нем рассказывают не модели или узкие специалисты, а такие же потребители – инфлюенсеры.

Все большее значение в продвижении идей, товаров и услуг приобретают ЛОМы – лидеры общественного мнения, которые работают с интернет-аудиторией. Среди них наиболее выделяются блогеры, их еще называют инфлюенсерами. Отсюда возникло новое направление в маркетинге - Influence-маркетинг. Специалисты в этой области плотно работают с новыми, начинающими и уже имеющими большую аудиторию блогерами. Они не только дают им заказы для создания интересного контента, но и помогают его снимать, монтировать, подготавливать к запуску ролики.

Реалити-шоу – уже давно известный жанр создания видеоконтента. В эру телевидения он предполагал круглосуточную съемку участников, которые выполняют определенные задачи или живут в определенных сценарием условиях. Впоследствии условия съемки реалити-шоу изменились, появились различные варианты взаимодействия участников. Однако есть несколько характерных черт, которые сохраняются во всех реалити-шоу:

кроме главного персонажа – ведущего – в съемках принимают участие обычные люди;

условия, предлагаемые для развития сюжета, максимально упрощены, чтобы сделать мероприятие доступным для широкой аудитории;

сценарий шоу заранее не прописывается, есть лишь определенные условия, в которых действуют участники. Благодаря этому сохраняется свобода действий для каждого человека, принимающего участие в ивенте;

при организации съемки необходимо добиться того, чтобы все ее участники одновременно были выведены в эфир.

Сейчас многие блогеры и публичные личности создают собственные реалити-шоу. В них они могут максимально подробно рассказать о себе и своей деятельности, а также привлечь к мероприятию большое количество своих поклонников. Некоторые авторы делятся секретами мастерства, например, в бьюти-индустрии, предлагают перейти на сайт школы языков. Спортсмены могут провести тренировку или состязание среди своих подписчиков. Есть блогеры, которые не ожидают каких-то жертв или траты сил от своих зрителей – они создают развлекательный контент и проводят розыгрыши дорогих призов.

На каких площадках можно продвигать продукцию с помощью Influence-маркетинга

Конечно, маркетинг не ограничивается никакими рамками – везде, где можно найти зрителя и покупателя, стоит задействовать эффективные инструменты рекламы. Так, на данный момент можно выделить такие каналы, которые используются чаще всего:

Instagram (деятельность запрещена в РФ) – одна из самых популярных социальных сетей, где каждый день просматривают видеоконтент миллионы пользователей. В нем уже есть разработанные и опробованные инструменты рекламы, так что можно ими пользоваться. Главное – правильно настроить рекламу и, конечно, удерживать интерес подписчиков с помощью уникального, оригинального и захватывающего видеоконтента;

YouTube – платформа, которая предлагает именно видео в различных форматах. Пользователи ежедневно просматривают минутные промо-ролики, выступления и интервью с интересными людьми и экспертами, прослушивают лекции, участвуют в онлайн-трансляциях, не говоря уже об огромных объемах музыки и фильмов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Инфлюенсеры уверенно заняли свою нишу в Ютубе и готовы выдавать качественный контент, полезный и зрителям, и заказчикам-рекламодателям;

TikTok – популярнейшая среди подростков и молодежи соцсеть, которая все больше захватывает мир. Она появилась позже других, однако идея, на которой построено общение друг с другом, стала настолько интригующей, что динамика присоединения все новых пользователей поражает воображение. Неудивительно, что маркетологи тут же воспользовались новой возможностью и стали продвигать свои продукты в новой социальной сети.

Чем могут быть полезны Influence-маркетологи? Они выполняют аналитику, отбирают перспективных блогеров, становятся их менеджерами, разрабатывают стратегии и работают над креативом. Это позволяет целенаправленно и грамотно выстраивать тактику и делать товары, услуги и идеи узнаваемыми и востребованными.