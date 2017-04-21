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21.04.2017 Актуальные тренды e-mail маркетинга 2017

Актуальные тренды e-mail маркетинга 2017

Некоторые маркетологи давно отказались от e-mail-рассылок и практически не вспоминают этот маркетинговый инструмент, но совершенно напрасно. Для e-mail маркетинга на все времена важны три составляющие: правильное сообщение, отправленное в правильное время по нужному адресу. Чем ближе маркетолог к выполнению этих трех условий, тем ближе он к успеху. Так о каких же трендах e-mail маркетинга нужно помнить в 2017 году? 

  1. Персонализированные рассылки. Возможно массовые рассылки компании работают как часы, приносят ощутимый результат и остаются достаточно эффективными с точки зрения продаж. Это не значит, что нужно стоять на месте и не осваивать такой инструмент как персонализированные (триггерные) рассылки. Где брать персональные данные? Во-первых, из формы подписки (регистрации). Во-вторых, из данных CRM-системы (поведение покупателя на сайте, его последние действия, тип покупателя, средний чек). И, наконец, из так называемой обратной связи: когда письмо было отправлено, когда открыто получателем, в какие дни недели и в какое время пользователь чаще просматривает присланные письма, какие открытые письма привели к дополнительному посещению сайта рекламодателя, какие электронные устройства использует клиент и так далее. Проанализировав все вышеперечисленные данные, можно переходить к персонализации. Рассмотрим простые примеры из практики интернет-магазинов. Самый распространенный пример персонализации - это письма брошенной корзины: покупатель изучал товары на сайте, некоторые из них отправил в корзину, но в последний момент не стал совершать покупку. Письмо, пришедшее полчаса или час спустя может напомнить потенциальному покупателю о товарах, которые ему приглянулись. Аналогичные письма могут отправляться пользователю на тему товаров, занесенных в wish-лист. Еще один пример персонализации в e-mail маркетинге - это письма с подборками рекомендованных товаров для определенного пользователя, такие подборки основаны на анализе потребительских предпочтений. 
  2. Адаптация под мобильный сегмент. Практически все сайты создают сейчас адаптивными, это значит, что рекламодатели заранее хотят позаботиться о тех пользователях, которые будут просматривать их ресурс с мобильного устройства - смартфона или планшета. Дизайн e-mail-рассылок должен также следовать этому принципу. Простота, минималистичность, воспроизводимость на любых видах гаджетов - все эти качества отличают качественную рассылку. 
    мобильная адаптация email
  3. Видеоконтент. Маркетологи активно используют каналы в YouTube, «сториз» в инстаграм, прямые трансляции во всех традиционных соцсетях, включая Facebook и ВКОНТАКТЕ, для того, чтобы показать бренд в динамике, рассказать захватывающую историю, разместить репортаж и так далее. Этот повсеместный тренд касается и e-mail-рассылок. Помимо коротких видео, можно добавлять в письма «гиф-ки» (GIF). Одним из свежих трендов анимированного контента является синемаграф ( cinemagraph). Эта технология заключается в анимировании только одного участка изображения. Любое движение автоматически привлекает больше внимания, чем текст и статичная картинка, но с этими динамичными форматами нужно обращаться аккуратно, не перенасыщая ими письмо. Самой главной особенностью анимированного контента или видеоконтента является то, что он способен экономить время потенциального клиента. А это, в свою очередь, позволяет повышать лояльность. 
  4. Геолокация. Поскольку весомая часть клиентской базы изучает полученные письма с мобильных устройств, расширенный анализ данных об этих устройствах может показать и места геолокации потенциального покупателя. Следовательно, есть возможность отправлять письма со спецпредложениями и акциями тем покупателям, которые периодически или регулярно бывают в географической близости от точки продажи (offline). И это тоже один из хороших примеров персонализированных рассылок. 
  5. Релевантный контент. Если пользователь получил письмо с информацией об акции, но открыл его после того, как акция уже завершилась, вполне логично будет показать ему другой релевантный контент - это могут быть любые альтернативные спецпредложения. Как работает такая рассылка? Например, с помощью agile-технологий, позволяющих формировать нужное письмо в момент его открытия пользователем. Это значит, что изначально существует несколько вариантов сценария открытия письма для потенциального клиента в зависимости от даты, времени, географического положения, электронного устройства и других анализируемых данных. 

Таким образом, e-mail-рассылки не теряют своей актуальности, это выгодный инструмент маркетинга, который постоянно развивается и оснащается новейшими технологиями, оставаясь при этом бюджетным и достаточно простым в использовании. 

 
e-mail маркетинг
автор: Егина Елена

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