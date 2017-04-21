Актуальные тренды e-mail маркетинга 2017

Некоторые маркетологи давно отказались от e-mail-рассылок и практически не вспоминают этот маркетинговый инструмент, но совершенно напрасно. Для e-mail маркетинга на все времена важны три составляющие: правильное сообщение, отправленное в правильное время по нужному адресу. Чем ближе маркетолог к выполнению этих трех условий, тем ближе он к успеху. Так о каких же трендах e-mail маркетинга нужно помнить в 2017 году?

Персонализированные рассылки. Возможно массовые рассылки компании работают как часы, приносят ощутимый результат и остаются достаточно эффективными с точки зрения продаж. Это не значит, что нужно стоять на месте и не осваивать такой инструмент как персонализированные (триггерные) рассылки. Где брать персональные данные? Во-первых, из формы подписки (регистрации). Во-вторых, из данных CRM-системы (поведение покупателя на сайте, его последние действия, тип покупателя, средний чек). И, наконец, из так называемой обратной связи: когда письмо было отправлено, когда открыто получателем, в какие дни недели и в какое время пользователь чаще просматривает присланные письма, какие открытые письма привели к дополнительному посещению сайта рекламодателя, какие электронные устройства использует клиент и так далее. Проанализировав все вышеперечисленные данные, можно переходить к персонализации. Рассмотрим простые примеры из практики интернет-магазинов. Самый распространенный пример персонализации - это письма брошенной корзины: покупатель изучал товары на сайте, некоторые из них отправил в корзину, но в последний момент не стал совершать покупку. Письмо, пришедшее полчаса или час спустя может напомнить потенциальному покупателю о товарах, которые ему приглянулись. Аналогичные письма могут отправляться пользователю на тему товаров, занесенных в wish-лист. Еще один пример персонализации в e-mail маркетинге - это письма с подборками рекомендованных товаров для определенного пользователя, такие подборки основаны на анализе потребительских предпочтений. Адаптация под мобильный сегмент. Практически все сайты создают сейчас адаптивными, это значит, что рекламодатели заранее хотят позаботиться о тех пользователях, которые будут просматривать их ресурс с мобильного устройства - смартфона или планшета. Дизайн e-mail-рассылок должен также следовать этому принципу. Простота, минималистичность, воспроизводимость на любых видах гаджетов - все эти качества отличают качественную рассылку.

Видеоконтент. Маркетологи активно используют каналы в YouTube, «сториз» в инстаграм, прямые трансляции во всех традиционных соцсетях, включая Facebook и ВКОНТАКТЕ, для того, чтобы показать бренд в динамике, рассказать захватывающую историю, разместить репортаж и так далее. Этот повсеместный тренд касается и e-mail-рассылок. Помимо коротких видео, можно добавлять в письма «гиф-ки» (GIF). Одним из свежих трендов анимированного контента является синемаграф ( cinemagraph). Эта технология заключается в анимировании только одного участка изображения. Любое движение автоматически привлекает больше внимания, чем текст и статичная картинка, но с этими динамичными форматами нужно обращаться аккуратно, не перенасыщая ими письмо. Самой главной особенностью анимированного контента или видеоконтента является то, что он способен экономить время потенциального клиента. А это, в свою очередь, позволяет повышать лояльность. Геолокация. Поскольку весомая часть клиентской базы изучает полученные письма с мобильных устройств, расширенный анализ данных об этих устройствах может показать и места геолокации потенциального покупателя. Следовательно, есть возможность отправлять письма со спецпредложениями и акциями тем покупателям, которые периодически или регулярно бывают в географической близости от точки продажи (offline). И это тоже один из хороших примеров персонализированных рассылок. Релевантный контент. Если пользователь получил письмо с информацией об акции, но открыл его после того, как акция уже завершилась, вполне логично будет показать ему другой релевантный контент - это могут быть любые альтернативные спецпредложения. Как работает такая рассылка? Например, с помощью agile-технологий, позволяющих формировать нужное письмо в момент его открытия пользователем. Это значит, что изначально существует несколько вариантов сценария открытия письма для потенциального клиента в зависимости от даты, времени, географического положения, электронного устройства и других анализируемых данных.

Таким образом, e-mail-рассылки не теряют своей актуальности, это выгодный инструмент маркетинга, который постоянно развивается и оснащается новейшими технологиями, оставаясь при этом бюджетным и достаточно простым в использовании.