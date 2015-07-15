Читайте нас где удобно

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15.07.2015

На эту и на ту писатель бьет тату

Креативное агентство Lucky III и студия татуировки Mad Fish решили внести свой вклад в популяризацию литературы в 2015 году и привлечь людей к тематике через модное направление – художественную татуировку. Разработчики представили какие татуировки могли бы носить российские литературные классики. Эскизы были сделаны на основе самых известных произведений писателей. Рассмотрев серию из пяти открыток, вы можете изучить татуировки и вспомнить любимые произведения.

Креативное агентство Lucky III,
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

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