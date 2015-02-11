Читайте нас где удобно

В сентябре 2014 г. в федеральном и региональном пространстве стартует социальный проект "Сам себе воспитатель", который является продолжением социальной кампании "Папа, не бей", реализованной в России в 2012 г. Проект направлен на поддержку детей и подростков, столкнувшихся с конфликтами и жестокостью со стороны родителей или своих сверстников.

Миллионы детей и родителей проходят через сложные ситуации, которые приводят к взаимному непониманию. Можно научиться владеть собой в этой непростой ситуации и постараться не доводить ситуацию до конфликта. Но бывают ситуации не контролируемые, когда родители поднимают руку или наказывают психологически, ущемляя ребенка в правах. В таком случае ему может понадобиться поддержка социальных служб и психологов. Для этого можно сделать анонимный звонок или описать свою ситуацию на сайте. Обращение всегда останется анонимным – таковы правила работы этих социальных служб.

Новый социальный проект «Сам себе воспитатель» выходит в федеральное и региональное пространство и будет подсказывать детям и подросткам, как находить выход из сложных ситуаций и конфликтов, а также говорить о своих проблемах со специалистами или своими сверстниками. Это глобальное сообщество, где дети смогут работать в команде для того чтобы помочь своим друзьям и самому себе. На сайте проекта его посетители станут не только участниками интернет-ресурса, но и его полноценными создателями и партнерами.

«Задумывая этот проект, мы руководствовались тем, что тема домашнего насилия в России, к сожалению, стала острой в последние годы в нашей стране. Но все подобные социальные кампании были направлены на воздействие на родителей, стремясь указать им на их ошибки. Мы же хотели помочь подросткам напрямую – и не только звонками на горячие линии или обращением в специализированные службы, но создав такой ресурс, где они, возможно, смогли бы помочь себе сами» - говорит Гюзелла Николайшвили, руководитель проекта, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».

В рамках проекта сняты два видеоролика для размещения на федеральных и региональных телеканалах и в интернете, три аудиоролика для размещения на радиостанциях, работает сайт и сообщества для детей и родителей в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также интерактивный текст и интерактивная инструкция, помогающая подросткам проанализировать свою ситуацию и найти из нее выход.

Видеоролик «Как избежать конфликта с родителями?»

Видеоролик «Интернет»

«Формат и стиль, в котором выполнен ролик «Как избежать конфликта с родителями?» полностью отвечает стилю поведения подростков, учитывает их возрастные особенности, типичные модели реагирования, соответствует образу мышления. Благодаря тому, что ролик снят от первого лица, повышается вовлеченность подростков в поднятую проблему. Ролик «Интернет» очень экологичен, с точки зрения того, что касается сложной темы насилия и жестокости в семье очень опосредованно. В доступной, интерактивной форме до подростков доносится мысль о том, что они могут обратиться за помощью в решении своей проблемы к онлайн-сообществам сверстников и специализированным ресурсам в интернете», - комментирует Светлана Шевченко, директор направления социальный проектов и программ «Искусство тренинга».

Проект «Сам себе воспитатель» создан АНО «Лаборатория социальной рекламы». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп и на основании конкурса, проведённого Национальным благотворительным фондом. «Лаборатория социальной рекламы» - экспертный ресурс, сочетающий в себе агентство полного цикла по производству и продвижению социальной рекламы с консалтинговыми и образовательными проектами в области социального PR.