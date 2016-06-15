Самый большой магазин кириллических шрифтов в РФ

Компания ПараТайп и креативное агентство Red Keds кардинально обновили сайт fonts.ru.

В каталоге fonts.ru более 1000 кириллических шрифтов. Новый сайт, за дизайн которого отвечает Red Keds, решает главную задачу – сделать их поиск простым, а выбор и покупку максимально удобными.

Библиотека ПараТайп существует с начала 90-х годов и ежегодно пополняется множеством интересных шрифтов.

Сегодня компания ПараТайп создает не только актуальные и востребованные дизайнерами шрифты, но и желает соответствовать духу времени, развиваясь в digital-среде.

Компания столкнулась с проблемой: устаревший дизайн сайта не позволял передать графическое и техническое совершенство новых шрифтов. Магазину больше 15 лет, за это время изменился и пользователь, для которого удобный интерфейс выбора стал обязательным условием для принятия решения о покупке.

Red Keds предложили создать такой сайт, который позволит компании заговорить с дизайнерами на понятном для них современном языке.

Ключевыми параметрами, которые агентство и компания выделили при исследовании аудитории, были цели посещения сайта и уровень компетентности. Размах аудитории очень широким: от менеджеров крупных компаний, покупающих шрифты по заказу дизайнеров, до шрифтовых дизайнеров, чья компетентность в данном вопросе наивысшая.

Удобные инструменты взаимодействия с сайтом нужно было предложить для всех. Например, непрофессионалам, решающим задачи покупки шрифта для проектов, помогут: поиск, выборка промо-продуктов на главной странице, подсказчик шрифтов, а также простой путь к покупке с большим разнообразием выбора способов оплаты и получения всех необходимых бухгалтерских документов. Для дизайнеров и шрифтовых дизайнеров предусмотрена разветвленная система фильтров, позволяющая сократить время выбора необходимого для проекта шрифта: такой глубокой системы фильтрации каталога нет ни в одном шрифтовом магазине. Кроме того, специалист может посмотреть, как будет выглядеть начертание в наборе в разных кеглях, узнать, какие языки оно поддерживает и какими возможностями OpenType обладает.

На сайте появятся два удобных инструмента: подсказчик шрифтов (простой поисковик шрифтов, работающий по системе теста с простыми последовательными вопросами) и typetester (текстовый редактор, позволяющий прямо на сайте протестировать шрифты в наборе).

Арт-директор Red Keds Илья Сизов признаётся: «Поработать над таким проектом было внезапной реализацией мечты, и пережить долгую и сложную судьбу проекта без потери мотивации помогло ощущение сопричастности важному и нужному делу. Имея в руках такую путевку в вечность, было сложно подавить свои дизайнерские амбиции. Здесь помогли набитые за долгое время проекта шишки и пара нокдуанов. Итоговый результат отличается сильно от первоначальных макетов. Это получилось в ходе естественного процесса сближения эстетических идеалов и бизнес-задач».

Чтобы обеспечить максимальное удобство пользования сайтом, он сделан как одностраничное приложение на технологии AJAX. В этом случае обеспечивается непрерывность в работе: при обновлении данных веб-страница не перезагружается полностью, что позволяет реализовать многие интерфейсные решения, невозможные при традиционном подходе.

Программирование и верстка выполнены компанией Hightech.today. Ее директор Максим Аршинов говорит: “Между «новым» и «старым» сайтами больше различий, чем общего. Сложная бизнес-логика, вписанная в SPA-дизайн и нестандартная предметная область заставили нас полностью выложиться на этом проекте. В результате мы смогли не только реализовать всю новую функциональность, но и обеспечить обратную совместимость с существующей базой данных и внутренним программным обеспечением компании ПараТайп.

Это стало возможным только благодаря совместным усилиям всех участников проекта и тесной коммуникации с клиентом.”

“fonts.ru — по сути, единственный крупный магазин шрифтов в России. Есть около пяти сайтов-магазинов других шрифтовых студий, в которых продаётся до нескольких десятков шрифтов, как правило, только собственного производства. А на fonts.ru только библиотека Paratype насчитывает больше тысячи начертаний, и, кроме неё, есть почти столько же шрифтов других словолитен — это значит, что большинство известных шрифтов с кириллицей можно найти у нас.

В новой версии сайта можно в несколько кликов составить себе подборку открытых гротесков, подходящих для газеты на бурятском языке, найти все антиквы с капителью или выбрать самые жирные шрифты с поддержкой эсперанто — и тут же отправить ссылку заказчику или коллегам.

Мы надеемся, что новый fonts.ru будет не только самым большим, но и самым удобным магазином кириллических шрифтов и в России, и за её пределами”, – комментирует Ирина Петрова, директор ПараТайп.

Команда Red Keds:

Директор по работе с клиентами: Михаил Бродников

Арт-директор и дизайнер: Илья Сизов

Продюсеры: Митя Мещеряков, Дмитрий Котов

Аккаунт-директор: Павел Череванин

Руководитель отдела продюсирования: Александр Кулам

Команда ПараТайп

Руководитель проекта: Артем Драбкин

Проджект-менеджер: Кирилл Еремин

Программист: Андрей Левин

Технический консультант: Геннадий Фридман

Аккаунт-менеджер: Сергей Кочин

Команда Hightech.today

Руководитель проекта - Максим Аршинов

Разработчик (Full-stack) - Николай Грудинин

Разработчик (Full-stack) - Азат Буриев

Разработчик (Frontend) - Артур Мороз

Бизнес-аналитик/QA-специалист - Эльвира Шворак

Технический директор/Scrum-мастер - Андрей Песошин