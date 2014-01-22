Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Единственный минивэн со встроенным пылесосомЕдинственный минивэн со встроенным пылесосом
Печатная реклама британской сети магазиновПечатная реклама британской сети магазинов
Календарь Splash 2013 годаКалендарь Splash 2013 года
Рекламная кампания Dolce & Gabbana весна-лето 2013Рекламная кампания Dolce & Gabbana весна-лето 2013
Креативная реклама галстуковКреативная реклама галстуков
Реклама фитнесс-центра Sport LifeРеклама фитнесс-центра Sport Life

Читайте нас где удобно





22.01.2014

Реклама увлажняющего средства для мужчин Nivea Men

Известный косметический бренд представил рекламую кампанию увлажняющего средства для мужчин со слоганом «Because life makes wrinkles» («Потому что жизнь создает морщины»). Действительно, семейные обязанности, ситуации на дорогах, строительство собственного дома — все эти, казалось бы, привычные для мужчин дела не проходят незамеченными, оставляя глубокие морщины на лбу сильной половины человечества. На это и обращает внимание Nivea Men с помощью ярких рекламных образов «Дом», «Машина», «Дети». Креатив разработало рекламное агентство Jung von Matt/Alster, Гамбург, Германия.

Реклама увлажняющего средства для мужчин Nivea Men

Реклама увлажняющего средства для мужчин Nivea Men

Реклама увлажняющего средства для мужчин Nivea Men

Matt/Alster Германия, печатная реклама
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
© Школа рекламиста, 2010-2012 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!