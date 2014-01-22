Реклама увлажняющего средства для мужчин Nivea Men

Известный косметический бренд представил рекламую кампанию увлажняющего средства для мужчин со слоганом «Because life makes wrinkles» («Потому что жизнь создает морщины»). Действительно, семейные обязанности, ситуации на дорогах, строительство собственного дома — все эти, казалось бы, привычные для мужчин дела не проходят незамеченными, оставляя глубокие морщины на лбу сильной половины человечества. На это и обращает внимание Nivea Men с помощью ярких рекламных образов «Дом», «Машина», «Дети». Креатив разработало рекламное агентство Jung von Matt/Alster, Гамбург, Германия.