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30.03.2015

Как сэкономить в кризис

Второй по популярности вопрос после «Как дела?» теперь «Как на вас повлиял кризис?». Паника на рынке не способствует уверенности в завтрашнем дне.

Многие компании начинают с того, что увольняют сотрудников, а оставшимся сокращают зарплату, но есть несколько способов, которые позволят сократить расходы.

Вот несколько из них:

1) Сэкономить на офисе. Вместо дорого помещения можно снять офис в классе ниже, переехать в коворкинг или отправиться в бизнес-инкубатор. Немногие знают, что бесплатные помещения для предпринимателей предоставляют ГБУ «Малый бизнес Москвы», бизнес-инкубатор МГУ им. М.В.Ломоносова, бизнес-инкубатор РАНХиГС.

2) Сэкономить на обучении. Сократить расходы на профильное обучение сотрудников позволит график бесплатных мероприятий. Бесплатные мероприятия для профессионалов организуют ГБУ «Малый бизнес Москвы», «Теории и Практики», МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшая школа экономики, проект Bizfam и многие другие.

3) Сэкономить на контекстной рекламе. Лидогенерация - камень преткновения для любого бизнеса в кризис. Бесплатный поток потенциальных клиентов можно получить, переключивший на рассылку в сети для профессионалов LinkedIn и рассылки в соцсетях и почте.

4) Сэкономить на бэк-офисе. Практически во всех ВУЗах есть требование прохождения практики/стажировки по специальности. Найдите стажеров для отдела продаж, для укрепления АХО и в целом бэк-офиса. Это позволит заниматься своей работой, а не заказывать скрепки и бумагу для принтера.

5) Сэкономить на менеджерах по продажам. Именно эти люди востребованы в неспокойное время, но кризис – это время для нестандартных решений. Используйте вместо продажников продающие ролики, которые рассказывают о вашем товаре 24/7 по всему миру и за 2 минуты, а не за 20.

И самое главное – продолжайте работать и не отчаивайтесь. Помните, что в кризис начинаются самые невероятные истории.

антикризисный PR, кризис
автор: Айта Инжинова
(Директор по развитию Escape Production)
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